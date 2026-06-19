UBND TPHCM trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cầu Cần Giờ

UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi HĐND TPHCM về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Cần Giờ theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Phối cảnh cầu Cần Giờ

Theo UBND TPHCM, dự án cầu Cần Giờ là công trình giao thông quan trọng, có ý nghĩa tăng cường liên kết vùng, kết nối với các dự án hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cao tốc Bến Lức - Long Thành. Dự án được xác định cần triển khai cấp bách nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Trước đó, HĐND TPHCM đã thông qua chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 522/NQ-HĐND ngày 26-12-2025. Trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, sắp xếp lại quỹ đất dự kiến thanh toán cho các dự án BT.

Theo phương án cập nhật, quỹ đất dự kiến thanh toán cho dự án cầu Cần Giờ gồm 2 khu đất tại số 8-12 Lê Duẩn và số 2-4-6 Hai Bà Trưng, với tổng giá trị dự kiến khoảng 7.533 tỷ đồng.

Việc điều chỉnh quỹ đất thanh toán làm thay đổi phương thức thanh toán hợp đồng BT và cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án. Theo đó, phần giá trị còn thiếu sau khi thanh toán bằng quỹ đất được nghiên cứu thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách thành phố. Dự án cũng cập nhật lãi suất vay, cơ cấu vốn và các thông số tài chính theo điều kiện thực tế tại thời điểm lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Theo tờ trình, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh khoảng 13.349 tỷ đồng. Trong đó, dự án thành phần 1 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có tổng mức đầu tư khoảng 2.533 tỷ đồng, sử dụng 100% vốn ngân sách thành phố.

Dự án thành phần 2 về xây dựng cầu Cần Giờ theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT, có tổng mức đầu tư khoảng 10.816 tỷ đồng. Cơ cấu vốn gồm vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư khoảng 1.622 tỷ đồng, chiếm 15%; vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác khoảng 9.193 tỷ đồng, chiếm 85%.

Về phương án thanh toán hợp đồng BT, dự án dự kiến thanh toán bằng quỹ đất với giá trị khoảng 7.533 tỷ đồng. Phần còn lại thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách thành phố khoảng 3.737 tỷ đồng, trong đó giá trị gốc thanh toán bằng ngân sách khoảng 3.282 tỷ đồng; lãi vay sau thời gian xây dựng và lợi nhuận của nhà đầu tư khoảng 455 tỷ đồng.

Việc thanh toán bằng ngân sách thành phố dự kiến thực hiện trong thời hạn 2 năm kể từ thời điểm công trình hoàn thành, được nghiệm thu đưa vào sử dụng; đồng thời chỉ thực hiện sau khi hoàn tất việc thanh toán bằng quỹ đất theo quy định.

UBND TPHCM cũng trình điều chỉnh nhu cầu sử dụng đất của dự án, dự kiến khoảng 29,24ha; đồng thời điều chỉnh loại hợp đồng dự án PPP theo hướng tiếp tục áp dụng hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất kết hợp nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Theo UBND TPHCM, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là cần thiết, phù hợp quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm thống nhất giữa các nội dung đã được phê duyệt và thực tế triển khai; tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo tiến độ đề ra.

NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG