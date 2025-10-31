Khách hàng có thể kích hoạt SIM FPT qua ứng dụng VNeID

Đời sống công nghệ

Mạng di động FPT đã trở thành nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam triển khai quy trình kích hoạt SIM chính chủ thông qua xác thực danh tính bằng tài khoản định danh điện tử quốc gia (VNeID).

SIM FPT hướng đến giới trẻ với các gói data hấp dẫn
Theo đó, khách hàng sử dụng mạng di động FPT có thể đăng ký và kích hoạt SIM chính chủ ngay trên ứng dụng FPT Shop thông qua xác thực danh tính bằng tài khoản VNeID. Quy trình này thể hiện nỗ lực của FPT Shop trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và chuẩn hóa thuê bao di động, mang đến trải nghiệm hòa mạng an toàn, tiện lợi và tuân thủ quy định pháp luật.

Khách hàng có thể kích hoạt SIM FPT chính chủ trực tiếp trên ứng dụng FPT Shop với quy trình được hướng dẫn chi tiết và đảm bảo tính chính xác. Cụ thể, người dùng đăng nhập vào ứng dụng FPT Shop, chọn mục “Kích hoạt SIM”, sau đó chọn kích hoạt bằng tài khoản định danh điện tử - VNeID để xác thực thông tin định danh.

Ứng dụng FPT Shop sẽ tự động liên kết với ứng dụng VNeID để xác thực dữ liệu và hoàn tất đăng ký kích hoạt. Toàn bộ quy trình kích hoạt được bảo mật tuyệt đối, và thuê bao sẽ được xác nhận chính chủ ngay sau khi hoàn tất các bước đăng ký.

1-54.jpg
Hướng dẫn kích hoạt SIM FPT qua ứng dụng VNeID

Thông qua quy trình xác thực tài khoản VNeID mức 2 do Bộ Công an quản lý, khách hàng được đảm bảo xác minh danh tính chính xác. FPT Shop luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Nhà nước về bảo mật và an toàn thông tin cá nhân trong suốt quá trình tích hợp, lưu trữ dữ liệu.

Với việc áp dụng xác thực danh tính bằng VNeID, khách hàng có thể chủ động thực hiện toàn bộ quy trình đăng ký và kích hoạt SIM FPT trực tuyến, tiết kiệm thời gian và không cần đến cửa hàng hay mang theo căn cước công dân bản cứng.

Hình thức xác thực này cũng loại bỏ nguy cơ giả mạo giấy tờ, do thông tin người dùng đã được định danh và xác thực bởi cơ quan quản lý Nhà nước. Đây là một trong những bước tiến thể hiện quyết tâm của FPT Shop trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng và xây dựng môi trường viễn thông minh bạch, an toàn hơn.

KIM THANH

