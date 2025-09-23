Khách sạn Continental Saigon - Kỷ niệm 145 năm hình thành và phát triển: Dấu ấn vượt thời gian

Tọa lạc tại vị trí kim cương giữa trung tâm TPHCM, ngay bên Nhà hát Thành phố và trên trục đường Đồng Khởi sầm uất, khách sạn Continental Saigon được biết đến là khách sạn cổ nhất Việt Nam và là một trong những biểu tượng du lịch – văn hóa tiêu biểu của đô thị mang tên Bác.

Khởi công từ năm 1878 và chính thức khánh thành vào năm 1880, khách sạn Continental Saigon ban đầu do doanh nhân người Pháp Pierre Cazaux xây dựng với mong muốn tạo dựng một không gian lưu trú phong cách châu Âu tại Đông Dương. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, khách sạn đã đổi chủ, đổi tên nhiều lần và từ năm 1986 chính thức được UBND TPHCM giao cho Saigontourist tiếp quản và quản lý.

Khách sạn Continental Saigon hiện có 79 phòng nghỉ sang trọng, hội trường lớn sức chứa 200 khách, hệ thống nhà hàng – bar – cà phê và khu vườn Continental Patio với những cây hoa sứ cổ, là không gian lý tưởng cho những buổi tiệc cưới lãng mạn, ghi dấu những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời. Phòng VIP Opera View có vị trí đặc biệt với tầm nhìn hướng thẳng ra Nhà hát Thành phố, với thiết kế tinh tế, nội thất sang trọng, là không gian lý tưởng dành cho những buổi tiệc riêng tư, tiệc tiếp khách VIP, sự kiện doanh nghiệp hay bữa tối ấm cúng bên người thân.

Opera View Room - sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật, phong cách luôn sẵn sàng mang đến trải nghiệm ẩm thực và dịch vụ vượt mong đợi, trong một không gian không thể nào quên. Bar Le Jardin - ẩn mình giữa khu vườn xanh mát, là điểm hẹn lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự thư giãn và tinh tế.

Với không gian ngoài trời thoáng đãng, được bao quanh bởi cây cỏ và ánh đèn dịu nhẹ, Le Jardin mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên nhưng vẫn giữ được nét sang trọng hiện đại. Tất cả trong một bầu không khí thư thái, lý tưởng cho những buổi hẹn hò, gặp gỡ bạn bè hay đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc riêng tư sau một ngày dài. Opera Café là điểm hẹn lý tưởng để vừa nhâm nhi tách cà phê nóng vừa ngắm nhìn trung tâm thành phố sôi động.

Thiết kế tổng thể của khách sạn trên khuôn viên hình chữ nhật ở giữa là khoảng sân rộng có những hàng cây xanh với kiến trúc vòm, Tone trắng trang nhã cùng với những gốc cổ thụ ghi dấu thời gian.

Trải qua 145 năm, diện mạo kiến trúc của khách sạn Continental Saigon được giữ gìn gần như nguyên vẹn vẻ đẹp huyền bí phương Đông và nét kiến trúc Pháp sang trọng, thanh nhã. Những mái vòm cong duyên dáng, hành lang dài rộng dẫn vào từng dãy phòng gần như không thay đổi so với hàng trăm năm trước. Những căn phòng của Continental Saigon từng đón tiếp những chính khách, văn nghệ sĩ, người nổi tiếng thế giới đến thăm và lưu trú như: nhà thơ Rabindranath Tagore; nhà văn Pháp André Malraux; nhà văn Graham Greene – tác giả tiểu thuyết “Người Mỹ trầm lặng”; điệp viên Phạm Xuân Ẩn; cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac; cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad; cùng nhiều chính khách, văn nghệ sĩ quốc tế, những nhân vật tên tuổi trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, nghệ thuật, thể thao.

Trong giai đoạn 2020 – 2024, với sự chỉ đạo của Saigontourist, sự dẫn dắt của Ban Giám đốc khách sạn và nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, khách sạn đạt doanh thu tăng đều qua các năm. Song song đó, khách sạn tích cực tham gia công tác cộng đồng, như phát cơm từ thiện cho Bệnh viện Nhi Đồng 2, trao học bổng Nguyễn Hữu Cảnh, chương trình “Nuôi em Mường Lát”, hỗ trợ đồng bào vùng bão lụt…

Khách sạn Continental Saigon vinh dự được trao tặng nhiều danh hiệu như Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2020, Khách sạn 4 sao hàng đầu liên tục từ 2014 cùng nhiều Bằng khen của UBND TPHCM.

Nhân dịp kỷ niệm 145 năm, từ ngày 15-09 – 30-09-2025, khách sạn triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn:

Giảm giá phòng nghỉ đặc biệt cho khách trong và ngoài nước, đặc biệt có combo Dấu ấn 145 chỉ với 3,700,000VND/đêm. Khách hàng vừa được lưu trú tại phòng Deluxe xinh xắn, vừa được đưa đón sân bay 2 chiều, ăn sáng buffet và 1 bữa tối món Âu cho 2 khách. Áp dụng cho booking tối thiểu 2 đêm.

Giảm giá 10% cho khách sử dụng dịch vụ tại Le Jardin Bar cùng nhiều ưu đãi tiệc cưới, hội nghị, nhà hàng với giá hấp dẫn.