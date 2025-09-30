Khai mạc Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 30-9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội vinh dự nhận lẵng hoa chúc mừng của các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang...

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và tỉnh Đồng Nai dâng hương tại đền thờ Bác Hồ trong khuôn viên Tỉnh ủy Đồng Nai

Tham dự đại hội có các đồng chí: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM Nguyễn Văn Lợi; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông; Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Quản Minh Cường; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết; nguyên Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, cùng 450 đại biểu đại diện cho hơn 131.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu tham quan triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai

Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, và các đại biểu tham dự đại hội

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có chủ đề “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát triển tỉnh Đồng Nai xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cùng các đại biểu dự đại hội

Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ mục tiêu tổng quát đến năm 2030: Xây dựng Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại; phấn đấu đến 2030 cơ bản đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương. Đại hội xác định 29 chỉ tiêu lớn về xây dựng đảng, kinh tế, văn hóa xã hội, tài nguyên môi trường, quốc phòng an ninh với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và 3 đột phá chiến lược để thực hiện chiến lược phát triển tỉnh Đồng Nai trong thời kỳ mới.

Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca tại Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn nhấn mạnh, Đại hội sẽ tập trung phân tích đúng mức những ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ đạo. Trên cơ sở đó xác định những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Đại hội cũng sẽ tập trung đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, qua đó thể hiện trách nhiệm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai đối với các vấn đề trọng đại của đất nước.

Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn đã dâng hương, dâng hoa báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại Đền thờ Bác Hồ trong khuôn viên Tỉnh ủy Đồng Nai.

Sáng 29-9, Đại hội đã tiến hành phiên trù bị, bầu Đoàn Chủ tịch (15 đồng chí), Đoàn thư ký (3 đồng chí), Ban thẩm tra tư cách đại biểu (4 đồng chí), thông qua nội quy làm việc, chương trình hành động của đại hội.

XUÂN TRUNG