Khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM lần thứ 19

Sáng 4-9, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM lần thứ 19 (ITE HCMC 2025) chính thức khai mạc, đồng thời với Diễn đàn Xuất khẩu 2025 và sự kiện “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế”.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được dự diễn đàn sáng 4-9. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chuỗi sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công thương và UBND TPHCM phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 4 đến 6-9. Đây là hoạt động trọng điểm trong chiến lược xúc tiến du lịch, thương mại, đầu tư của Việt Nam.

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước; Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc Hội; Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL; Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công thương; Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; cùng lãnh đạo các tỉnh thành, tổ chức quốc tế…

Lãnh đạo TPHCM và các DN dự diễn đàn sáng 4-9. Ảnh HOÀNG HÙNG

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, ITE HCMC đã trở thành thương hiệu quốc gia và khu vực, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế. Năm nay, hội chợ thu hút hơn 240 người mua quốc tế, 520 đơn vị triển lãm, 33 tỉnh, thành tham gia, với khoảng 28.000 lượt khách thương mại và 12.600 cuộc hẹn B2B. Với chủ đề “Du lịch bền vững – Trải nghiệm sống động”, sự kiện hướng đến phát triển du lịch xanh, thông minh và gắn kết quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng cho biết, lần đầu tiên ba sự kiện lớn được tổ chức song hành, tạo hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ trong xúc tiến thương mại – đầu tư – du lịch. Riêng Diễn đàn Xuất khẩu VIS 2025 thu hút 450 đoàn thu mua từ 60 quốc gia, 400 doanh nghiệp trong nước với hơn 12.000 sản phẩm, mở ra cơ hội kết nối cung – cầu trên quy mô rộng.

Ở góc độ địa phương, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng khẳng định, TPHCM với vai trò đầu tàu kinh tế đang tập trung phát triển hệ sinh thái thương mại – du lịch bền vững, sáng tạo. Việc tổ chức đồng thời ba sự kiện thể hiện tầm nhìn, cam kết của thành phố trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, kiến tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy hợp tác quốc tế và khẳng định vai trò “siêu đô thị” kinh tế – tài chính – du lịch của cả nước.

THI HỒNG