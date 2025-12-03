Phiên họp sáng 3-12. Ảnh: QUANG PHÚC

Sáng 3-12, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường báo cáo tổng hợp việc thực hiện của các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Tình trạng sở hữu chéo, thao túng ngân hàng đã được khắc phục đến đâu?

ĐB Nguyễn Thị Việt Nga (TP Hải Phòng) quan tâm đến kết quả thực hiện các Nghị quyết chất vấn và giám sát trong lĩnh vực ngân hàng.

Theo ĐB, cơ chế “quota tín dụng” giảm nhưng chưa rõ lộ trình bỏ hẳn. Nghị quyết 62/2022/QH15 (về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV) đã yêu cầu rất rõ: nghiên cứu hạn chế và tiến tới xóa bỏ cơ chế điều hành phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho từng tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy cơ chế “quota tín dụng” vẫn đang được duy trì, với việc giao và điều chỉnh chỉ tiêu cụ thể cho từng tổ chức tín dụng.

ĐB đề nghị Ngân hàng Nhà nước cần xây dựng và báo cáo Quốc hội một lộ trình cụ thể để giảm dần, tiến tới bỏ hẳn cơ chế phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng mang tính hành chính. Trong thời gian chưa bỏ được hoàn toàn, việc giao chỉ tiêu tín dụng cần được thực hiện ổn định, hạn chế điều chỉnh giữa năm, và mở rộng số lượng tổ chức tín dụng được tự chủ kiểm soát tăng trưởng tín dụng trong “khung an toàn” đã định.

Tương tự, với việc cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém, xử lý nợ xấu, các nghị quyết của Quốc hội đều nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2025 xử lý cơ bản các tổ chức tín dụng yếu kém, không để phát sinh tổ chức tín dụng yếu kém mới, kiểm soát chặt sở hữu chéo, sân sau; đưa nợ xấu gộp về dưới 3%.

“Cần nêu rõ hiện nay còn bao nhiêu tổ chức tín dụng yếu kém chưa được xử lý dứt điểm? Tỷ lệ nợ xấu gộp (kể cả nợ đã bán cho công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam), nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu đang ở mức nào so với mục tiêu Quốc hội đề ra? Tình trạng sở hữu chéo, thao túng ngân hàng đã được khắc phục thực chất đến đâu?”, ĐB Việt Nga nêu rõ. Chỉ khi làm rõ được điều đó thì mới đánh giá được mức độ “chuyển biến trên thực chất" của hệ thống tổ chức tín dụng.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (TP Hải Phòng). Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Nguyễn Thị Việt Nga cũng kiến nghị sớm ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết, công khai lộ trình tổ chức lại thị trường vàng, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, giảm độc quyền, tăng minh bạch. Chính phủ cần nghiên cứu, báo cáo Quốc hội về khả năng thiết lập sàn giao dịch vàng tập trung với cơ chế quản lý chặt chẽ, tiệm cận thông lệ quốc tế.

Quan tâm đến lĩnh vực công thương, ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho rằng, điện gió hiện nay đã và đang vận hành rất tốt nhưng vẫn chưa hết công suất do chưa thỏa thuận được với ngành điện để kết nối với lưới điện quốc gia, do còn vướng thủ tục về pháp lý. ĐB đề nghị Chính phủ chỉ đạo ngành điện có giải pháp căn cơ để không lãng phí nguồn điện và thiệt thòi cho doanh nghiệp. Mặt khác, ĐB đề nghị ngành điện cần phải có giải pháp tối ưu để hạn chế thấp nhất thiếu điện ở mùa khô.

ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp). Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB cũng cho rằng, cần từng bước tính toán giá điện theo 2 giá để đảm bảo giá sinh hoạt và giá sản xuất kinh doanh cho người dân, đồng thời đảm bảo việc bao cấp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

ĐB Trần Hoàng Ngân (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

Đề xuất gói hỗ trợ cho người dân vùng lũ

ĐB Trần Hoàng Ngân (TPHCM) chia sẻ, ĐB nhói lòng trước hình ảnh đồng bào bị ảnh hưởng rất nặng nề, trước sự biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt và khó lường. Đánh giá cao Chính phủ đã kịp thời, chỉ đạo rất quyết liệt trong việc ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, tuy nhiên, ĐB đề nghị Chính phủ cần trình Quốc hội một gói hỗ trợ mang tính đồng bộ hơn, căn cơ hơn để bảo đảm khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời, hoặc tận dụng các nghị quyết mà Quốc hội đã thông qua để có gói hỗ trợ cho đồng bào bị bão lũ.

Theo ĐB, gói hỗ trợ đó phải đồng bộ cả về khắc phục và an sinh xã hội, hỗ trợ về nhà ở, hạ tầng, tái thiết đời sống nhân dân, hỗ trợ thuế phí để bà con khôi phục sản xuất kinh doanh, sớm ổn định cuộc sống, nhất là trong bối cảnh khó khăn hiện nay, khi mà “người dân ra chợ giá rau tăng rất nhiều lần”.

ĐB Trần Hoàng Ngân cho rằng, gói hỗ trợ này Chính phủ cần trình Quốc hội kỳ họp này, nếu không kịp thì trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc sử dụng Nghị quyết 206 của Quốc hội đã thông qua (về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật)...

PHAN THẢO