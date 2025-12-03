Trồng lúa chất lượng cao, nông dân Đồng Tháp được bao tiêu sản phẩm

Nhờ tham gia mô hình xã hội hoá liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa chất lượng cao, hơn 60 nông dân tại xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp được doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ sản lượng với giá cao hơn giá thị trường.

Nông dân áp dụng công nghệ để thu hoạch lúa

Vụ thu đông 2025, ông Ngô Phước Sang, xã Long Bình tham gia mô hình liên kết hợp tác xã và gieo sạ 1,5ha lúa ST25 chất lượng cao, năng suất ước đạt 6 tấn/ha. Vụ này, toàn bộ sản lượng lúa của ông Sang được doanh nghiệp bao tiêu với giá 7.300 đồng/kg, cao hơn giá thị trường 2.000 đồng/kg.

Ông Sang phấn khởi cho biết, tham gia hợp tác xã, lúa được gieo sạ đồng loạt rất dễ chăm sóc, giảm khoảng 30% chi phí và thu hoạch đúng thời điểm, không để quá chín lại bán được giá cao, ổn định.

Ông Đào Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Long Bình cho biết, thời gian tới ngành chức năng sẽ nhân rộng mô hình trồng lúa liên kết hợp tác xã, doanh nghiệp với các địa phương khác trên địa bàn xã nhằm từng bước hình thành chuỗi liên kết trong cung cấp từ vật tư, đến đầu ra của nông sản, giúp nông dân ổn định kinh tế.

Toàn xã Long Bình có khoảng 2.000ha lúa, đây là vùng trọng điểm sản xuất lúa của vùng dự án Ngọt hoá Gò Công. Đến nay, hơn 60 nông dân tham gia mô hình đã bán cho doanh nghiệp khoảng 460 tấn lúa. Số lúa này được doanh nghiệp chế biến thành gạo đạt chuẩn OCOP.

Thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”, nông dân tỉnh Đồng Tháp đã và đang nhân rộng diện tích lúa chất lượng cao, phát thải thấp với mục tiêu 75.000ha trong năm 2025 và 161.000ha vào năm 2030.

NGỌC PHÚC