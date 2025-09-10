Khai mạc hội nghị tập huấn sử dụng AI cho cán bộ, công chức

Ngày 9-9, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho cán bộ các Đảng ủy và cơ quan Đảng toàn quốc, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tại TPHCM, điểm cầu cấp thành phố tại Trung tâm Hội nghị 272; các điểm cầu cơ sở tại các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các Đảng ủy phường, xã, đặc khu, các Đảng ủy sở, ban, ngành thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Thành Hưng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, thông tin, hội nghị tập huấn giúp người học tiếp cận bộ tài liệu, nội dung bài giảng và công cụ kỹ thuật thống nhất. Chương trình được thiết kế thiết thực, dễ hiểu, dễ áp dụng, coi trọng thực hành theo tình huống, công việc thực tế. Đồng thời sẽ khảo sát, đo lường hiệu quả tập huấn, làm cơ sở tổng hợp, báo cáo và triển khai các bước tiếp theo.

Tại hội nghị tập huấn, người học được nghe các chuyên gia trình bày và hướng dẫn để nắm tổng quan về AI, các xu thế lớn và kịch bản ứng dụng trong công tác Đảng; trải nghiệm thực hành với một số công cụ AI thông dụng phục vụ công việc...

THU HƯỜNG