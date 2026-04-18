Sáng 18-4, tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị phối hợp Báo Thanh Niên khai mạc Ngày hội "Đạp xe vì hòa bình năm 2026".

Đây là sự kiện mở màn cho Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 do Bộ VH-TT-DL phối hợp tỉnh Quảng Trị tổ chức.

Lễ thượng cờ tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, kết hợp diễu hành phát động phong trào " đ ạp xe vì hòa bình"

Ngày hội diễn ra trong 2 ngày 18 và 19-4 với nhiều hoạt động ấn tượng.

Trong đó, ngày 18-4, tổ chức Lễ thượng cờ tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, kết hợp diễu hành phát động phong trào "đạp xe vì hòa bình"; viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Linh; thăm hỏi, tặng quà cho 50 người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam và các gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và quà tặng).

Diễu hành xe đạp qua cầu Hiền Lương lịch sử ngay sau l ễ khai mạc Ngày hội Đạp xe vì hòa bình năm 2026

Ngày 19-4, Giải đua xe đạp tỉnh Quảng Trị năm 2026 với chủ đề “Chung tay kiến tạo hòa bình” diễn ra tại Thành cổ Quảng Trị.

Ban tổ chức sẽ tổ chức 3 nội dung thi đấu theo 3 nhóm tuổi dành cho nam (nhóm 1: từ 51 tuổi trở lên; nhóm 2: từ 40 đến 50 tuổi; nhóm 3: từ 16 đến 39 tuổi) và 1 nội dung thi đấu cho nữ (không quy định nhóm tuổi).

Thăm hỏi, tặng quà 50 người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam và các gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Trị

Ngày hội dự kiến thu hút khoảng 1.000 vận động viên và người yêu thích xe đạp đến từ các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh Quảng Trị.

Ban tổ chức cũng mời các đoàn quốc tế đến từ Trung Quốc, Lào, Campuchia và Thái Lan tham gia, góp phần tăng cường giao lưu, kết nối khu vực.

VĂN THẮNG