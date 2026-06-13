Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Gia Lai

Clip: Lễ Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Gia Lai. Thực hiện: HỮU PHÚC

Các hài cốt liệt sĩ do Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025-2026, tại 3 tỉnh của Campuchia gồm Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đặt hoa tại nơi an táng các hài cốt liệt sĩ. Ảnh: HỮU PHÚC

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức thỉnh chuông tại lễ truy điệu, an táng. Ảnh: HỮU PHÚC

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là một cuộc trở về sau nhiều thập kỷ mong ngóng; là sự đoàn tụ thiêng liêng giữa những người con với quê hương, Tổ quốc; đồng thời là niềm an ủi lớn lao đối với thân nhân, đồng đội và nhân dân cả nước.

Sau nhiều năm nằm lại giữa núi rừng nước bạn, các anh đã được đồng đội tìm thấy và đưa về trong vòng tay yêu thương của Tổ quốc. Từ nay, các anh được yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ Việt Nam, trong sự tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay và mai sau.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng các đại biểu dâng hương các liệt sĩ. Ảnh: HỮU PHÚC

Trước anh linh các liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh; góp phần cùng cả nước xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hương các liệt sĩ. Ảnh: HỮU PHÚC

Lực lượng quân đội dâng hương các liệt sĩ. Ảnh: HỮU PHÚC

Các em thiếu nhi thực hiện nghi thức trong lễ truy điệu. Ảnh: HỮU PHÚC

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiễn đưa hài cốt liệt sĩ ra vị trí an táng. Ảnh: HỮU PHÚC

Đông đảo người dân tham gia lễ truy điệu, an táng liệt sĩ. Ảnh: HỮU PHÚC

Đưa hài cốt liệt sĩ vào vị trí an táng. Ảnh: HỮU PHÚC

Thực hiện nghi thức trước khi an táng. Ảnh: HỮU PHÚC

Phó Thủ tướng cùng các đại biểu tặng quà cho các đơn vị. Ảnh: HỮU PHÚC

HỮU PHÚC