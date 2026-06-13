Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Gia Lai
SGGPO
Sáng 13-6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự Lễ truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.
Các hài cốt liệt sĩ do Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025-2026, tại 3 tỉnh của Campuchia gồm Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear.
Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là một cuộc trở về sau nhiều thập kỷ mong ngóng; là sự đoàn tụ thiêng liêng giữa những người con với quê hương, Tổ quốc; đồng thời là niềm an ủi lớn lao đối với thân nhân, đồng đội và nhân dân cả nước.
Sau nhiều năm nằm lại giữa núi rừng nước bạn, các anh đã được đồng đội tìm thấy và đưa về trong vòng tay yêu thương của Tổ quốc. Từ nay, các anh được yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ Việt Nam, trong sự tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay và mai sau.
Trước anh linh các liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh; góp phần cùng cả nước xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.