Sau 2-3 ngày nắng nóng, Bắc bộ có thể đón đợt mưa lớn kéo dài 3 ngày

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa yêu cầu 19 tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ cùng Thanh Hóa, Nghệ An chủ động các phương án ứng phó với đợt mưa lớn được dự báo xảy ra sau những ngày nắng nóng ngắn hạn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 13-6, nắng nóng mở rộng từ Trung bộ ra Bắc bộ. Nhiệt độ cao nhất tại miền Bắc có nơi trên 37 độ C, trong khi nhiều khu vực ở miền Trung vượt 38 độ C.

Tuy nhiên, từ chiều tối 14-6 đến đêm 16-6, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to kèm dông. Lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 250mm. Đáng lưu ý, một số khu vực có thể xuất hiện mưa cường suất lớn, trên 100mm trong vòng 3 giờ.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, đợt mưa này xảy ra sau khoảng 2-3 ngày nắng nóng và có khả năng kéo dài khoảng 3 ngày.

Từ hôm nay (13-6), Hà Nội và nhiều nơi ở phía Bắc vào đợt nắng nóng, trước khi mưa lớn. Ảnh: PHÚC HẬU

Mưa lớn đầu mùa tiềm ẩn nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực miền núi. Tại Hà Nội, nơi đang có nhiều công trình, dự án xây dựng, các đơn vị thoát nước được khuyến cáo chủ động phương án tiêu thoát nước, chuẩn bị dung tích chứa dự phòng nhằm hạn chế tình trạng ngập úng.

Đồ họa có sử dụng AI. Thực hiện: PHÚC HẬU

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, ngày 12-6, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ cùng Thanh Hóa và Nghệ An, yêu cầu chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá và ngập lụt.

Ban Chỉ đạo đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin đến người dân; rà soát các khu vực có nguy cơ cao để chủ động sơ tán khi cần thiết; khơi thông dòng chảy tại các vị trí ách tắc; đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong khi đó, tại TPHCM và các tỉnh Nam bộ, các chuyên gia khí tượng cho biết chiều 13-6 vẫn xuất hiện mưa nhưng phạm vi hẹp hơn so với hai ngày trước đó. Từ chiều 14-6, mưa dông diện rộng, có nơi mưa lớn, có khả năng quay trở lại khu vực TPHCM và Nam bộ.

PHÚC HẬU