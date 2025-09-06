Khai mạc "Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch Lâm Đồng năm 2025"

Chuỗi sự kiện kéo dài 1 tháng nhằm thu hút khách du lịch, tạo thêm nhiều lựa chọn hấp dẫn cho du khách trong hành trình khám phá Lâm Đồng mở đầu bằng đêm khai mạc đầy màu sắc.

Tối 6-9, tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) diễn ra lễ khai mạc chương trình “Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch Lâm Đồng năm 2025”.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc chương trình “Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch Lâm Đồng năm 2025". Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Sự kiện mở đầu trong chuỗi chương trình kéo dài từ ngày 6-9 đến 5-10, nhằm thu hút khách du lịch và tạo thêm nhiều lựa chọn hấp dẫn cho du khách trong hành trình khám phá Lâm Đồng.

Chương trình nghệ thuật kết hợp giữa văn hóa miền biển và cao nguyên. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch Lâm Đồng với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, du lịch… quy mô lớn, được tổ chức đồng bộ và có sự tham gia, hưởng ứng của nhiều đơn vị, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn toàn tỉnh.

Đông đảo khán giả có mặt tại Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt theo dõi lễ khai mạc chương trình “Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch Lâm Đồng năm 2025". Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Các hoạt động chính “Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch Lâm Đồng năm 2025”: Khảo sát - xây dựng sản phẩm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng; lễ công bố đàn đá và hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng; tháng văn hóa đường phố tại Khu Du lịch quốc gia Mũi Né; không gian giới thiệu âm nhạc văn hóa dân tộc; triển lãm và lễ công bố bảo vật quốc gia - tượng Avalokitesvara Bắc Bình… cùng nhiều chương trình hưởng ứng tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp du lịch.

Dịp này, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh đồng loạt triển khai các chương trình khuyến mãi, kích cầu với các sản phẩm mang thông điệp “1 chuyến đi - 3 trải nghiệm”; thúc đẩy du khách khám phá trọn vẹn vẻ đẹp Biển Xanh - Ngàn Hoa - Đại Ngàn”, từ hoa đến biển, từ thiên nhiên đến di sản...

ĐOÀN KIÊN