Gia Lai: Thả 8 động vật quý hiếm về rừng tự nhiên

Ngày 9-12, ông Mai Thanh Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Ayun (tỉnh Gia Lai), cho biết vừa phối hợp Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh), Công an xã Ayun và Kiểm lâm khu vực Mang Yang tổ chức thả 8 cá thể động vật rừng quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Lực lượng chức năng tham gia thả 8 cá thể về Tiểu khu 432

Các loài động vật được thả gồm rùa núi viền, trăn đất, khỉ đuôi lợn, khỉ mặt đỏ, khỉ đuôi dài, rùa núi vàng (cùng thuộc nhóm IIB), chim vạc hoa, Tê tê Java (cùng thuộc nhóm IB); do cá nhân, tổ chức tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng. Địa điểm thả thuộc lâm phần Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý, địa giới xã Ayun. Thời điểm thả, sức khoẻ các cá thể ở tình trạng tốt.

Vị trí thả là những khu rừng với hệ sinh thái đa dạng

Lãnh đạo UBND xã Ayun cho biết, khu vực rừng Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh có hệ sinh thái đa dạng, được bảo vệ tốt, là nơi thích hợp để các loài hoang dã phục hồi. Việc thả động vật về rừng góp phần quan trọng trong bảo tồn nguồn gene quý hiếm, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn.

HỮU PHÚC