Lâm Đồng: Số vụ phạm tội về trật tự xã hội trong năm 2025 giảm gần 27%

Sáng 12-12, Công an tỉnh Lâm Đồng ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026.

Lực lượng công an các đơn vị, địa phương của tỉnh Lâm Đồng đồng loạt ra quân, tuần hành qua nhiều tuyến đường tại phường Xuân Hương - Đà Lạt

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, năm 2025, số vụ phạm tội về trật tự xã hội tại Lâm Đồng giảm gần 27%; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt gần 85%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt gần 95%, tai nạn giao thông giảm sâu trên cả 3 tiêu chí.

Các đơn vị tham gia tại lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh cho các ngày lễ, sự kiện trọng đại của đất nước, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ ra quân, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương đồng loạt mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Công an xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng tổ chức ra quân cùng thời điểm với các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Tại lễ ra quân, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, trước, trong và sau thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị và cận Tết, các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; các loại tội phạm, vi phạm pháp luật thường có xu hướng gia tăng, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, “tín dụng đen”, tội phạm công nghệ cao, buôn bán pháo nổ, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng... Vì vậy, lực lượng công an cần nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự, không để đột xuất, bất ngờ; tấn công quyết liệt các loại tội phạm hình sự nguy hiểm, không để hình thành các băng, nhóm tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy…

ĐOÀN KIÊN