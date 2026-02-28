Chiều 28-2, tại Quảng Ngãi, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Chính phủ phối hợp Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức hội thảo khoa học “Đồng chí Phạm Văn Đồng, nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi”, nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Văn Đồng (1-3-1906 - 1-3-2026).

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội thảo.

Trọn đời vì nước, vì dân

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, nhấn mạnh: Trong cuộc đời, đồng chí Phạm Văn Đồng đã hoạt động, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; nêu tấm gương mẫu mực của người cộng sản kiên trung với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; trong sáng, giản dị về đạo đức, lối sống; gần gũi, gắn bó với đồng chí, đồng bào; thủy chung, nghĩa tình với gia đình, quê hương; được bạn bè quốc tế nể trọng. Đồng chí là người con ưu tú, niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: NGUYỄN TRANG

94 tuổi đời, 75 năm hoạt động cách mạng liên tục, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ, 11 năm là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Phạm Văn Đồng đã cống hiến trọn đời cho đất nước, đã có đóng góp đặc biệt quan trọng với sự nghiệp xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội thảo khoa học “Đồng chí Phạm Văn Đồng, nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi”. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tham luận “Đồng chí Phạm Văn Đồng với việc xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” của TS Lê Thị Hằng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), làm rõ những đóng góp nổi bật của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước cách mạng.

Trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, khi cách mạng Việt Nam thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược ở hai miền, đồng chí Phạm Văn Đồng đã chỉ đạo hoàn thiện tổ chức bộ máy và hệ thống pháp luật trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam. Sự ra đời của Hiến pháp năm 1959 cùng nhiều đạo luật quan trọng về đất đai, hôn nhân, hình sự… đã tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho bộ máy nhà nước dân chủ nhân dân.

Khu trưng bày sách, ảnh, tài liệu về đồng chí Phạm Văn Đồng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đồng chí Phạm Văn Đồng có những đóng góp về lý luận xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Về mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân, xuất phát từ bản chất dân chủ của Nhà nước, đồng chí nêu lên mục tiêu cũng là nhiệm vụ hàng đầu của Nhà nước là bảo vệ quyền lợi và chăm lo đời sống nhân dân. Nhà nước “phải thiết thực bảo vệ quyền lợi của nhân dân về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội”, thực hiện quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Đem tài dân, sức dân, của dân để làm lợi cho dân”.

Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn khẳng định, đồng chí Phạm Văn Đồng, tấm gương người cộng sản kiên trung, mẫu mực, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cảm phục và ngưỡng mộ lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh từ khi biết đến Người, rồi được Người trực tiếp giảng dạy, dìu dắt và có dịp được thường xuyên sống, làm việc gần bên Người, đồng chí Phạm Văn Đồng đã không ngừng học tập, noi theo và trở thành người học trò xuất sắc, gần gũi của Người.

“Với những trải nghiệm hết sức sâu sắc, đồng chí là người đã đi tiên phong trong nghiên cứu và lan tỏa giá trị vô cùng to lớn, quý giá của tư tưởng, đạo đức, phong cách, phương pháp Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng đặt nền móng cho ngành Hồ Chí Minh học của nước nhà”, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ.

Các hình ảnh Thủ tướng Phạm Văn Đồng với Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trong tham luận “Chú Tô, nhà ngoại giao tài năng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, TS Phạm Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, đã làm rõ bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Văn Đồng.

Đó là chuyến đi sang Quảng Châu (Trung Quốc) tham dự lớp huấn luyện chính trị do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp tổ chức và giảng dạy. Chính tại đây, đồng chí Phạm Văn Đồng vinh dự được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Tháng 5-1940, đánh dấu một mốc son chói lọi trong cuộc đời cách mạng của đồng chí Phạm Văn Đồng - cuộc hội ngộ lần thứ hai với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tại Côn Minh (Trung Quốc), cuộc gặp này mở ra một bước ngoặt mới trong cuộc đời đồng chí.

Trong hệ thống tư liệu ảnh tại kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh, đang lưu giữ nhiều khoảnh khắc lịch sử, tái hiện những hoạt động đối ngoại đa dạng của đồng chí Phạm Văn Đồng.

Huân chương Sao Vàng, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng đồng chí Phạm Văn Đồng, được trưng bày tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Giai đoạn 1946 - 1954, hoạt động ngoại giao của đồng chí Phạm Văn Đồng còn để lại nhiều dấu ấn đặc biệt, khi đồng chí liên tục được tin tưởng, giao trọng trách dẫn dắt các phái đoàn đàm phán của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Với bản lĩnh kiên cường và tư duy sắc bén, đồng chí đã trực tiếp đối thoại tại Hội nghị Phôngtennơblô (1946) và đặc biệt là tại Hội nghị Giơnevơ (1954), mà ở đó, các cường quốc phải công nhận độc lập, chủ quyền của dân tộc Việt Nam.

NGUYỄN TRANG