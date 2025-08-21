Sáng 21-8, tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM khai mạc trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh – Chân dung một con người”, chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025)

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề

Trưng bày giới thiệu 80 tác phẩm hội họa, trong đó có 59 tranh sơn dầu, màu nước của cố họa sĩ Việt kiều Đào Trọng Lý (1951 – 2024), sáng tác tại Thái Lan giai đoạn 2018 – 2024, với chủ đề xuyên suốt về hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các tác phẩm tái hiện nhiều dấu mốc lịch sử trọng đại, đồng thời khắc họa hình ảnh vị lãnh tụ kiệt xuất trong đời sống giản dị, gần gũi.

Chân dung Bác do họa sĩ Đào Trọng Lý sáng tác được trưng bày trong chuyên đề

Bên cạnh đó, trưng bày còn giới thiệu 21 bức tranh cổ động của nhiều thế hệ họa sĩ từ Trường Mỹ thuật Đông Dương, Khóa Mỹ thuật Kháng chiến đến sau năm 1975. Được sáng tác trong giai đoạn 1969 – 1980, những tác phẩm này gây ấn tượng bởi gam màu mạnh mẽ, đường nét cô đọng, tôn vinh hình tượng Bác Hồ trong các ngày lễ lớn của dân tộc.

Đặc biệt, khách tham quan còn được trải nghiệm hoạt động in tranh khắc gỗ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khách tham quan chuyên đề

Trưng bày là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất; đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống hôm nay.

Khách tham quan trải nghiệm hoạt động in tranh khắc gỗ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trưng bày mở cửa đến hết ngày 5-9-2025 tại Nhà 2, Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM.

THIÊN BÌNH