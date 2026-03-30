Khai mạc trưng bày tưởng niệm 46 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Sáng 30-3, Bảo tàng Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn, TPHCM) tổ chức lễ tưởng niệm 46 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng (30-3-1980 - 30-3-2026), nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn và phẩm chất cao quý của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề “Tiếp bước người thợ Tôn Đức Thắng”. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Tham dự có các đồng chí: Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Tiếp nhận tài liệu và kỷ vật quý từ Bảo tàng Quân khu 7. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Tại buổi lễ, ông Phạm Thành Nam, Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng, ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Theo ông Phạm Thành Nam, từ một người thợ trẻ chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, Bác Tôn đã dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng. Trải qua những năm tháng khắc nghiệt trong lao tù, ý chí của Người không những không lay chuyển mà càng thêm sắt đá, trở thành biểu tượng của tinh thần kiên cường, bất khuất và đại đoàn kết.

Bác Tôn đã đi xa, nhưng tấm gương đạo đức giản dị và lòng tận tụy với nhân dân của Người vẫn là ngọn đuốc soi đường cho các thế hệ mai sau. Buổi lễ không chỉ là dịp bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, mà còn nhắc nhở mỗi người tiếp tục phấn đấu, học tập theo gương Bác Tôn.

Tiếp nhận kỷ vật quý từ bà Tôn Thị Bạch Tuyết. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Tiếp nhận kỷ vật quý từ bà Trần Nam Hương. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Tại lễ tưởng niệm, Bảo tàng Tôn Đức Thắng tiếp nhận nhiều tài liệu, kỷ vật quý từ Bảo tàng Quân khu 7, bà Tôn Thị Bạch Tuyết - thân quyến của Bác Tôn và bà Trần Nam Hương - cháu ngoại đồng chí Ung Văn Khiêm.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề sáng 30-3. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Dịp này, Bảo tàng Tôn Đức Thắng khai mạc trưng bày chuyên đề “Tiếp bước người thợ Tôn Đức Thắng”, giới thiệu quá trình hình thành, phát triển của Trường Cơ khí Á Châu, nay là Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng - nơi qua nhiều giai đoạn lịch sử đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh giỏi tay nghề, có nhiều đóng góp cho xã hội.

Đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề “Tiếp bước người thợ Tôn Đức Thắng”. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Thông qua các hiện vật, tài liệu trưng bày, chuyên đề làm nổi bật hành trình từ người học sinh cơ khí đến người thợ máy Ba Son, rồi trở thành nhà lãnh đạo phong trào công nhân, người chiến sĩ cách mạng kiên trung Tôn Đức Thắng.

Sinh viên Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng tham quan trưng bày chuyên đề “Tiếp bước người thợ Tôn Đức Thắng”. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Các hình ảnh, hiện vật trưng bày góp phần khắc họa sâu sắc hình ảnh “người thợ yêu nước Tôn Đức Thắng”, đồng thời truyền cảm hứng để thế hệ hôm nay tiếp tục học tập, rèn luyện và tiếp bước con đường mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề “Tiếp bước người thợ Tôn Đức Thắng”. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Trưng bày diễn ra tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng từ ngày 30-3 đến 10-8.

THÁI PHƯƠNG