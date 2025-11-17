Ngày 17-11, đoàn công tác TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dẫn đầu đã đến thăm, động viên và trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục thiệt hại do bão lũ.

TPHCM hỗ trợ 20 tỷ đồng để tỉnh Thái Nguyên Khắc phục thiệt hại do bão lũ. Thực hiện: VĂN MINH

Theo đó, TPHCM hỗ trợ 20 tỷ đồng, trong đó có 500 triệu đồng dành cho Trường THCS Thượng Đình và 2 tỷ đồng dành cho Quân khu 1 sửa chữa các công trình bị ảnh hưởng do thiên tai. Đoàn cũng trao tặng nhiều phần quà cho học sinh, người dân và các lực lượng tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đoàn công tác trao 20 tỷ hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục thiệt hại bão lũ. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác trao 500 triệu đồng để trường THCS Thượng Đình sửa chữa các công trình bị hư hại do bão lũ. Ảnh: VĂN MINH

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã chuyển lời thăm hỏi, chia sẻ và động viên của đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí nhấn mạnh, sự hỗ trợ này thể hiện tinh thần "TPHCM cùng cả nước, vì cả nước", là nghĩa tình sâu sắc mà TPHCM muốn gửi đến người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai, góp phần sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất và phát triển kinh tế – xã hội.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà hỗ trợ các em Trường THCS Thượng Đình. Ảnh: VĂN MINH

Trong đó, TPHCM đã hỗ trợ hơn 59,4 tỷ đồng để tỉnh Thái Nguyên khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. Cụ thể, hỗ trợ tỉnh thực hiện 9 công trình cầu đường, trường học, trạm y tế… nhất là các công trình dân sinh.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đồng chí Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quà đến các em học sinh trường THCS Thượng Đình. Ảnh: VĂN MINH

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên trân trọng cảm ơn tình cảm, sự sẻ chia kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM. Đồng chí khẳng định, nguồn hỗ trợ sẽ được chuyển đến đúng địa chỉ, góp phần giúp người dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Đồng chí Trần Kim Yến, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao quà đến các em học sinh. Ảnh: VĂN MINH

Cùng ngày, đoàn công tác TPHCM cũng đã trao 2 tỷ đồng hỗ trợ Quân khu 1 khắc phục thiệt hại do bão lũ năm 2025.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc khẳng định tình cảm gắn bó và sự quan tâm đặc biệt của TPHCM đối với lực lượng vũ trang Quân khu 1, mong muốn nguồn hỗ trợ này sẽ góp phần giúp các đơn vị sớm khắc phục khó khăn, ổn định công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao 2 tỷ đồng hỗ trợ Quân khu 1. Ảnh: VĂN MINH

Thay mặt Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Thiếu tướng La Công Phương cảm ơn sự hỗ trợ nghĩa tình, kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM; đồng thời khẳng định đây là nguồn động viên quan trọng để cán bộ, chiến sĩ toàn Quân khu nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đoàn lãnh đạo TPHCM và Quân khu 1 đã dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đại biểu TPHCM và Quân khu 1 đã đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và khu tưởng niệm 60 liệt sĩ Thanh niên xung phong Đại đội 915 – những người đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chi viện chiến trường miền Nam ngày 24-12-1972.

Đoàn dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ 60 liệt sĩ Thanh niên xung phong thuộc đại đội 915. Ảnh: VĂN MINH

>> Một số hình ảnh của đoàn trong chuyến công tác tại Thái Nguyên:

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà hỗ trợ các em Trường THCS Thượng Đình

VĂN MINH