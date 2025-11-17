TPHCM hỗ trợ 20 tỷ đồng để tỉnh Thái Nguyên Khắc phục thiệt hại do bão lũ

Theo đó, TPHCM hỗ trợ 20 tỷ đồng, trong đó có 500 triệu đồng dành cho Trường THCS Thượng Đình và 2 tỷ đồng dành cho Quân khu 1 sửa chữa các công trình bị ảnh hưởng do thiên tai. Đoàn cũng trao tặng nhiều phần quà cho học sinh, người dân và các lực lượng tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ trên địa bàn.
Thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã chuyển lời thăm hỏi, chia sẻ và động viên của đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí nhấn mạnh, sự hỗ trợ này thể hiện tinh thần "TPHCM cùng cả nước, vì cả nước", là nghĩa tình sâu sắc mà TPHCM muốn gửi đến người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai, góp phần sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất và phát triển kinh tế – xã hội.
Trong đó, TPHCM đã hỗ trợ hơn 59,4 tỷ đồng để tỉnh Thái Nguyên khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. Cụ thể, hỗ trợ tỉnh thực hiện 9 công trình cầu đường, trường học, trạm y tế… nhất là các công trình dân sinh.
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên trân trọng cảm ơn tình cảm, sự sẻ chia kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM. Đồng chí khẳng định, nguồn hỗ trợ sẽ được chuyển đến đúng địa chỉ, góp phần giúp người dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Cùng ngày, đoàn công tác TPHCM cũng đã trao 2 tỷ đồng hỗ trợ Quân khu 1 khắc phục thiệt hại do bão lũ năm 2025.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc khẳng định tình cảm gắn bó và sự quan tâm đặc biệt của TPHCM đối với lực lượng vũ trang Quân khu 1, mong muốn nguồn hỗ trợ này sẽ góp phần giúp các đơn vị sớm khắc phục khó khăn, ổn định công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
Thay mặt Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Thiếu tướng La Công Phương cảm ơn sự hỗ trợ nghĩa tình, kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM; đồng thời khẳng định đây là nguồn động viên quan trọng để cán bộ, chiến sĩ toàn Quân khu nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đại biểu TPHCM và Quân khu 1 đã đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và khu tưởng niệm 60 liệt sĩ Thanh niên xung phong Đại đội 915 – những người đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chi viện chiến trường miền Nam ngày 24-12-1972.
>> Một số hình ảnh của đoàn trong chuyến công tác tại Thái Nguyên: