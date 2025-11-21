Báo Sài Gòn Giải Phóng trao quà hỗ trợ học sinh vùng “rốn lũ” tại Đà Nẵng

Ngày 21-11, tại xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng), Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) phối hợp cùng Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE CREDIT) và chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường”, nhằm hỗ trợ cho các em học sinh vượt khó học giỏi và chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao hỗ trợ trang thiết bị dạy học cho Trường Tiểu học Đại Lãnh; dụng cụ học tập, sách giáo khoa cho 175 học sinh thuộc các trường: Tiểu học Đại Lãnh, Tiểu học Trương Đình Nam và Tiểu học & THCS Đại Sơn (mỗi suất trị giá 500.000 đồng).

Ban Tổ chức trao bảng tượng trưng hỗ trợ cho các trường. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Đây là món quà ý nghĩa, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự chung tay của Báo SGGP, Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE CREDIT) cùng chính quyền địa phương, nhằm tiếp thêm niềm tin và động lực để các em tiếp tục phấn đấu trên con đường học tập.

Nhà báo Nguyễn Hùng, Trưởng Văn phòng đại diện Báo SGGP tại miền Trung, phát biểu tại chương trình. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Hùng, Trưởng VPĐD Báo SGGP tại miền Trung cho biết, hơn 50 năm hình thành và phát triển, bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, Báo SGGP luôn xem việc đồng hành cùng giáo dục, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là trách nhiệm và cũng là tình cảm của tập thể những người làm báo.

Nhà báo Nguyễn Hùng, Trưởng VPĐD Báo SGGP tại miền Trung trao quà cho các em học sinh. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

“Chúng tôi mong rằng những món quà hôm nay sẽ giúp các em học sinh vững vàng hơn trên con đường học tập; giúp các em hiểu rằng xã hội luôn quan tâm, dõi theo và tin tưởng vào tương lai tươi sáng mà các em đang nỗ lực xây dựng từng ngày”, nhà báo Nguyễn Hùng chia sẻ.

Ông Nguyễn Hữu Lân, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Đức phát biểu tại chương trình. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Hữu Lân, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Đức cho biết, địa phương là nơi nằm ở hạ lưu sông Vu Gia nên trong những đợt thiên tai vừa qua, xã Thượng Đức trở thành “rốn lũ” của TP Đà Nẵng. Nhiều khu vực trên địa bàn xã bị ngập lụt nặng, gây thiệt hại hơn 130 tỷ đồng; đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, việc học tập của các em học sinh còn nhiều thiếu thốn.

Đại diện Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE CREDIT) trao quà cho các em học sinh. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

“Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những tình cảm sâu sắc, sự quan tâm của Báo SGGP cùng Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE CREDIT) dành cho các em học sinh trên địa bàn. Những phần quà giá trị ngày hôm nay sẽ là nguồn động viên to lớn để thầy và trò cùng vượt qua khó khăn, thực hiện tốt công tác dạy và học”, ông Nguyễn Hữu Lân nói.

Ban Tổ chức trao hỗ trợ trang thiết bị dạy học cho Trường Tiểu học Đại Lãnh. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Cô Ngô Thị Mỹ Xuân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Lãnh gửi lời cảm ơn đến Báo SGGP đã làm cầu nối, cùng Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE CREDIT) trao đến các em học sinh những phần quà ý nghĩa.

“Tôi tin rằng sự động viên quý báu này sẽ thắp lên niềm tin giúp các em vượt qua khó khăn, phấn đấu hơn trong học tập", cô Xuân tin tưởng.

Báo SGGP phối hợp cùng Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE CREDIT) trao quà hỗ trợ đến các em học sinh vùng lũ. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

PHẠM NGA - NGUYỄN CƯỜNG