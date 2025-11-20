Quốc tế hỗ trợ Việt Nam hơn 13 triệu USD khắc phục hậu quả thiên tai

Sáng 20-11, thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, các đối tác quốc tế đã viện trợ và cam kết viện trợ hơn 13 triệu USD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến ngày 19-11, các đại sứ quán và tổ chức, đối tác quốc tế đã viện trợ và cam kết viện trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 10, 11, 12, 13 và mưa lũ sau bão tại Việt Nam, với tổng viện trợ trị giá khoảng 13,484 triệu USD.

Ngày 19-11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai và Tổ chức CRS (Hoa Kỳ) đã phối hợp với UBND xã Hoà An (tỉnh Cao Bằng) trao 1,56 tỷ đồng là khoản hỗ trợ khẩn cấp cho 410 hộ dân ở xã Hoà An bị thiệt hại do bão số 10 (bão Bualoi) và bão số 11 (bão Matmo).

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cũng thông tin thêm: Theo kế hoạch, ngày 22-11, một lô hàng viện trợ của Liên minh châu Âu (EU) sẽ được vận chuyển tới sân bay quốc tế Nội Bài, sau đó sẽ được phân phối đến tỉnh Đắk Lắk để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ.

Hàng viện trợ của EU bao gồm: 138 bộ dụng cụ bếp, 150 bộ lều bạt gia đình, trị giá hàng hóa khoảng 75.660 EURO.

Một lô hàng viện trợ của Nga cho người dân vùng lũ ở Huế đến sân bay Nội Bài ngày 30-10. Ảnh tư liệu

Trước đó, trong bối cảnh thiên tai năm 2025 diễn biến khốc liệt ở miền Bắc và miền Trung, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã chủ động kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế. Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (DRRP) - gồm 32 thành viên trong nước và quốc tế, đã tổ chức cuộc họp vào chiều 9-10, lễ ghi nhận hỗ trợ vào ngày 28-10, với sự tham dự của đại sứ các nước và nhiều tổ chức như: CRS tại Việt Nam, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), UNICEF, Save the Children, ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Tzu Chi (Đài Loan, Trung Quốc), Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam...

Tại các sự kiện này, các bên chia sẻ kinh nghiệm, cam kết hợp tác lâu dài, đồng thời hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực phòng ngừa, hệ thống cảnh báo sớm và phục hồi cộng đồng, hướng tới một Việt Nam vững vàng hơn trước thiên tai.

PHÚC HẬU