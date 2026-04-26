Khám phá vườn nho trĩu quả ở làng hoa Sa Đéc

Dịp lễ 30-4 và 1-5 này, du khách có thêm lựa chọn trải nghiệm tại phường Sa Đéc (Đồng Tháp) với vườn nho trĩu quả, mở cửa miễn phí, thu hút tham quan và chụp ảnh.

* Clip: Vườn nho trên đất Sa Đéc

Giữa vùng đất hoa Sa Đéc, một vườn nho với những chùm trái mọng nước đang trở thành điểm nhấn mới, thu hút du khách. Đáng chú ý, nhiều giống nho vốn quen với khí hậu nắng gió Ninh Thuận (trước đây) như nho Bailey, nho kẹo, nho sữa… đã bén rễ, sinh trưởng tốt trên vùng đất phù sa miền Tây.

Để có được kết quả này, chủ vườn đã mời nghệ nhân giàu kinh nghiệm hỗ trợ kỹ thuật, vượt qua thách thức về thổ nhưỡng và độ ẩm. Sau quá trình chăm sóc kiên trì, cây nho không chỉ thích nghi mà còn cho năng suất cao, bắt đầu được nhân giống tại địa phương.

Ông Nguyễn Thành Dũng, người trực tiếp chăm sóc vườn, cho biết nho trồng khoảng 4 tháng sẽ cho trái, sau đó có thể thu hoạch quanh năm nếu được cắt tỉa, bón phân, tưới nước đúng cách. Vườn nho được canh tác theo hướng hữu cơ, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nên trái đạt độ ngọt thanh tự nhiên, du khách có thể hái và thưởng thức tại chỗ.

Theo ông Đoàn Hữu Nhiều, chủ vườn, việc đưa nho về trồng nhằm tạo thêm sản phẩm du lịch bên cạnh thế mạnh hoa kiểng của Sa Đéc. Hiện vườn mở cửa miễn phí, phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh, góp phần đa dạng trải nghiệm cho du khách.

Nhiều du khách tỏ ra thích thú khi lần đầu được tham quan vườn nho giữa “thủ phủ hoa”. Không gian thoáng mát, giàn nho xanh – tím trĩu quả cùng sự hiếu khách của chủ vườn tạo ấn tượng tốt đẹp.

Dịp lễ 30-4 và 1-5, vườn nho được trang trí thêm tiểu cảnh, hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn trong hành trình khám phá Sa Đéc.

* Một số hình ảnh tại vườn nho ở Sa Đéc:

NGỌC PHÚC

Tin cùng chuyên mục

