Xây dựng hạ tầng thị trường vững chắc để tạo niềm tin cho nhà đầu tư

Ngày 10-7, tại phiên thảo luận của Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026, các chuyên gia cho rằng để xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC), yếu tố quyết định không phải là tạo ra nhiều sản phẩm tài chính mà là xây dựng hạ tầng thị trường đủ mạnh để tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

Các đại biểu, khách mời tham dự Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại diễn đàn, ông Bhaskar Dasgupta, cựu Chủ tịch Apex Fundrock, cho rằng, nền tảng của một trung tâm tài chính quốc tế không nằm ở số lượng sản phẩm tài chính mà ở việc xây dựng hạ tầng thị trường đủ vững chắc để tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Hạ tầng đó bao gồm khung pháp lý, cơ chế bù trừ, bảo vệ tài sản khách hàng, khả năng lưu chuyển vốn và an ninh hệ thống; từ đó mới hình thành các dịch vụ lưu ký, thanh toán, chuyển giao rủi ro và các sản phẩm tài chính.

Theo ông, các nhà đầu tư quốc tế thường quan tâm đến 3 vấn đề: khả năng đưa vốn vào thị trường, khả năng phòng ngừa rủi ro tỷ giá trong suốt vòng đời khoản đầu tư và khả năng thoái vốn thông qua một thị trường ngoại hối đủ thanh khoản.

Ông Bhaskar Dasgupta, cựu Chủ tịch Apex Fundrock chia sẻ tại phiên thảo luận

Ông đề xuất 4 ưu tiên gồm hoàn thiện pháp lý, hợp tác với các tổ chức vận hành hạ tầng tài chính quốc tế, phát triển thị trường ngoại hối thực chất và công bố lộ trình phát triển các sản phẩm phái sinh.

Ở góc độ khác, Giáo sư Nguyễn Xuân Thảo, Giám đốc Trung tâm Luật ASEAN, Trường Luật, Đại học Washington (Hoa Kỳ), nhận định, dữ liệu đang trở thành một loại tài sản mới của nền kinh tế số, không chỉ phục vụ chấm điểm tín dụng mà còn tạo ra các sản phẩm và nhu cầu thị trường mới. Theo đó, Đà Nẵng cần nghiên cứu áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho lĩnh vực dữ liệu và phân tích dữ liệu, đồng thời hoàn thiện pháp luật về giao dịch bảo đảm và các mô hình cho vay mới để đa dạng hóa nguồn vốn, phân tán rủi ro.

Giáo sư Nguyễn Xuân Thảo, Giám đốc Trung tâm Luật ASEAN, Trường Luật, Đại học Washington (Hoa Kỳ). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Nguyễn Hữu Hiếu, đồng sáng lập kiêm CEO FiinGroup Việt Nam, đề xuất xây dựng hạ tầng dữ liệu và trí tuệ dựa trên AI, hình thành một “hệ điều hành niềm tin” gồm dữ liệu đáng tin cậy, nền tảng tích hợp dữ liệu và các công cụ phân tích hỗ trợ ra quyết định. “Các tòa nhà tạo ra khu tài chính, nhưng chỉ có niềm tin mới tạo ra trung tâm tài chính quốc tế. Vốn luôn chảy về nơi có niềm tin”, ông nhấn mạnh.

XUÂN QUỲNH - THANH ÁI