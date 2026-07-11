Hợp tác thúc đẩy sản xuất tuần hoàn

Các chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng ưu tiên sản phẩm giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Trước yêu cầu đó, TPHCM đang thúc đẩy chuyển đổi các khu công nghiệp theo hướng sinh thái, tăng cường cộng sinh công nghiệp và kết nối doanh nghiệp với các giải pháp công nghệ xanh, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Đại diện các doanh nghiệp đang trao đổi tại chương trình kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan tại TPHCM, ngày 17-6. Ảnh: HỒNG PHI

Lan tỏa “cộng sinh công nghiệp”

Khu công nghiệp (KCN) Hiệp Phước (xã Hiệp Phước, TPHCM) tham gia dự án “Triển khai KCN sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ chương trình KCN sinh thái toàn cầu”, do Tổ chức Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) đồng thực hiện cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trước đây), với sự tài trợ của Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ từ năm 2020.

Sau thời gian triển khai, ông Giang Ngọc Phương, Phó Tổng giám đốc Công ty CP KCN Hiệp Phước đánh giá đã ghi nhận 3 thay đổi lớn tại KCN: điều kiện môi trường tại KCN và từng nhà máy có chuyển biến ngày càng tốt; nhận thức của doanh nghiệp về sản xuất sinh thái và việc tuân thủ các quy định về môi trường được nâng lên; có hơn 100 cơ hội cộng sinh công nghiệp (chia sẻ, trao đổi dòng tài nguyên đầu vào và đầu ra như vật liệu, năng lượng, nước, phế phẩm, phụ phẩm...) giữa các doanh nghiệp trong KCN.

KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 (phường Tân Phước, quy mô gần 1.000ha) cũng đang phát triển theo hướng sinh thái, phát triển tuần hoàn. KCN này đã hoàn tất hồ sơ đề nghị công nhận KCN sinh thái đầu tiên tại Việt Nam, tiên phong áp dụng công nghệ quản lý thông minh, thúc đẩy cộng sinh công nghiệp và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

TPHCM sở hữu mạng lưới KCX-KCN lớn, với 67 khu đã được thành lập, 58 khu đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 80%. Ông Trần Việt Hà, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (HEPZA), cho biết, thành phố đang tích cực thúc đẩy chuyển đổi các KCX, KCN truyền thống sang mô hình KCN sinh thái, tuần hoàn, tập trung vào việc hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu quả tài nguyên, thúc đẩy cộng sinh công nghiệp. Mô hình này giúp giảm tỷ lệ chôn lấp rác thải, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường và đo lường phát thải carbon.

Kết nối nguồn lực cho chuyển đổi xanh

Mô hình công nghiệp tuần hoàn còn mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ, nguồn vốn xanh và các thị trường có tiêu chuẩn môi trường ngày càng cao. Đây cũng là lĩnh vực TPHCM đang tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế.

Mới đây, tại Diễn đàn doanh nghiệp Đức - Việt Nam với chủ đề kinh tế tuần hoàn trong sản xuất, bà Andrea Sühl, Tổng Lãnh sự Đức tại TPHCM, chia sẻ, mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 đòi hỏi Việt Nam phải chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn, trong đó doanh nghiệp cần thay đổi cách thiết kế, sản xuất và sử dụng sản phẩm theo hướng kéo dài vòng đời vật liệu.

“Đây cũng là lĩnh vực Đức có nhiều kinh nghiệm và sẵn sàng đồng hành với Việt Nam thông qua chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và thúc đẩy hợp tác đầu tư dài hạn”, bà Andrea Sühl nói.

Đi vào cụ thể, ông André de Jong, Tổng Giám đốc Bosch Việt Nam cho rằng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ của nhà máy thông minh đang thay đổi căn bản cách thức vận hành của ngành sản xuất. Doanh nghiệp sẵn sàng đồng hành cùng các nhà sản xuất Việt Nam thông qua các chương trình đánh giá mức độ chuyển đổi số và triển khai các giải pháp nhà máy thông minh phù hợp với điều kiện thực tế của từng doanh nghiệp.

Mới đây, 12 doanh nghiệp Ba Lan thuộc chương trình GreenEvo đã đến TPHCM giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ giảm phát thải carbon trong công nghiệp, thu hồi chất thải, tuần hoàn và tái chế. Bà Bùi Thị Ninh, Phó Giám đốc VCCI-HCM, cho biết, GreenEvo là chương trình hỗ trợ phát triển và quốc tế hóa các công nghệ môi trường của Ba Lan. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các giải pháp công nghệ xanh tiên tiến, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Đánh giá về hợp tác Việt Nam - Đức, ông Nguyễn Trọng Luật, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ TPHCM (HASI), cho rằng 2 nước còn nhiều dư địa để thúc đẩy chuyển giao công nghệ thông qua các dự án đầu tư, liên doanh, hợp tác nghiên cứu và đào tạo kỹ sư. Để thúc đẩy quá trình này, ông đề xuất thành lập các trung tâm đào tạo kỹ thuật Việt - Đức, xây dựng nhóm công tác hài hòa tiêu chuẩn kỹ thuật, hình thành quỹ bảo lãnh rủi ro công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời phát huy mạng lưới kỹ sư người Việt tại Đức nhằm hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ.

THANH DUNG