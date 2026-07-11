Kinh tế

TPHCM: Một tiệm kim cương bất ngờ thông báo tạm ngưng hoạt động

SGGPO

Trong bối cảnh thị trường kim cương nhiều biến động, ngày 11-7, Công ty TNHH Ngọc Châu Âu (phường Chợ Lớn, TPHCM) thông báo tạm ngưng hoạt động trong 2 tuần để nâng cấp hệ thống.

HẠNH NHUNG - ĐÌNH DƯ

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