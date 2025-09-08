Khán giả tiếc nuối khi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 chính thức khép lại

Hơn 1 giờ sáng 8-9, hàng ngàn khán giả vẫn còn nấn ná ở khu vực diễn ra Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai Day 8 với trọn vẹn cảm xúc buổi diễn cuối cùng. Hành trình hơn 500 ngày đồng hành cùng khán giả của chương trình cũng chính thức khép lại.

Hàng chục ngàn khán giả xem Day 8 (ngày 7-9)

Xuyên suốt đêm diễn, 33 anh tài cháy hết mình cùng hàng chục ngàn khán giả với danh sách hơn 50 bài đã tai, đã mắt trong hơn 5 tiếng đồng hồ. Tuy khi mở đầu đêm diễn, thời tiết không thuận lợi, song vượt qua “chông gai”, các anh tài đã cùng khán giả cháy hết mình.

Day 8 tạo ra chuỗi cảm xúc liền mạch khi liên tục chiêu đãi khán giả bữa tiệc âm nhạc với âm thanh ấn tượng, hiệu ứng đỉnh cao và nhiều “chiêu trò” đặc biệt. lần này, chương trình mang đến một thiết kế sân khấu hoàn toàn mới, đa tầng và có màn hình LED cong siêu dài với hơn 200m.

Gây bất ngờ khi tái hiện những giai điệu đậm chất Nam bộ trên sân khấu, Nhà Cá Lớn (gồm Cường Seven, Tuấn Hưng, Soobin, Jun Phạm, Thanh Duy, Tự Long, Đăng Khôi, (S)Trong Trọng Hiếu, Thành Trung) kết hợp cả 2 ca khúc Ông xã em number one và Kệ - Nhắm mắt yêu luôn.

Nhà Chín Muồi (S.T Sơn Thạch, BB Trần, Bùi Công Nam, Liên Bỉnh Phát, Thiên Minh, Kay Trần, Tăng Phúc, Neko Lê) đặc biệt mang đến bài hát mới Lockdown.

Nhà Trẻ (Tiến Luật, Đinh Tiến Đạt, Binz, Rhymastic, Hà Lê, Quốc Thiên, Duy Khánh, Kiên Ứng và HuyR) làm mới hit Đi đu đưa đi.

Nhà Mứt Gừng (Bằng Kiều, Trương Thế Vinh, Phan Đinh Tùng, Đỗ Hoàng Hiệp, Phạm Khánh Hưng, Nguyễn Trần Duy Nhất và Hồng Sơn) mang những giai điệu quen thuộc của các bài hát về trung thu lên sân khấu: Đội kèn tí hon, Tết Trung thu rước đèn đi chơi, Chú Cuội, Tùng dinh, Tùng dinh và Cây đa quán dốc.

Các tiết mục ấn tượng trong đêm diễn cuối

Khán giả lưu luyến các anh trai trong đêm diễn cuối cùng

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã đồng hành cùng khán giả khắp Việt Nam và thế giới hơn 500 ngày, từ ngày đầu tiên công bố chương trình đến Day 8 của chuỗi concert. 8 đêm concert quy mô tại 2 miền Nam - Bắc quy tụ hàng trăm ngàn khán giả đến từ mọi miền tổ quốc, thậm chí là quốc tế.

Sức ảnh hưởng không dừng lại ở một chương trình giải trí, chương trình đã mở ra một kỷ nguyên mới cho thị trường âm nhạc Việt Nam và thúc đẩy nền công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển mạnh mẽ khi tạo ra nhiều giá trị tích cực.

TIỂU TÂN