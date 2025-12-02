Khẩn trương chuẩn bị lễ khánh thành, khởi công các công trình vào ngày 19-12

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn diễn ra vào ngày 19-12, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thi công dự án đường cao tốc Hòa Liên - Túy Loan. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đến thời điểm này, Bộ Xây dựng đã nhận được báo cáo của 10 bộ, ngành và 32 địa phương, trong đó có một số bộ, ngành đã báo cáo nhưng chưa đăng ký dự án khởi công, khánh thành.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, qua đó tổng kết chặng đường 5 năm (2021-2025) thực hiện đột phá chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, khẳng định những thành tựu kinh tế - xã hội đã đạt được và tạo khí thế, động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo - ghi dấu mốc chính trị trọng đại của đất nước, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát kỹ, tiếp tục đăng ký bổ sung các công trình, dự án; rà soát các thủ tục, điều kiện khánh thành, khởi công theo quy định (đảm bảo tiêu chí về quy mô, ý nghĩa) và gửi về Bộ Xây dựng chậm nhất trước ngày 10-12.

Bộ Xây dựng rà soát danh mục các dự án, công trình để đảm bảo điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công (làm rõ số lượng các dự án khánh thành, số lượng các dự án khởi công bảo đảm tiêu chí về quy mô, ý nghĩa). Các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị mọi điều kiện vật chất, kỹ thuật, tổ chức lễ khánh thành, khởi công.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến ngày 30-11, Bộ đã tổng hợp được 232 dự án, công trình của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành. Trong đó khởi công 149 dự án, công trình; khánh thành 83 dự án. Tổng mức đầu tư của các dự án, công trình là 1.123.700 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng đề xuất 79 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp tại các dự án, công trình quy mô lớn, có ý nghĩa, kết nối các công trình, dự án khác trong bộ, ngành, tỉnh, thành phố. Trong 79 điểm cầu, dự kiến 34 điểm cầu có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, MTTQ, lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ dự và chỉ đạo.

Ngoài 79 điểm cầu trên, các điểm tổ chức sự kiện khác có bố trí màn hình theo dõi chương trình trực tiếp trên sóng VTV1 và đồng loạt thực hiện nghi thức khởi công, khánh thành theo điểm cầu chính.

LÂM NGUYÊN