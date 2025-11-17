Người dân vui mừng khi TPHCM khánh thành cầu Nà Bó

Ngày 17-11, trong khuôn khổ chuyến công tác hỗ trợ các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả bão lũ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng đoàn công tác đã đến xã Kim Phượng, tỉnh Thái Nguyên để bàn giao và khánh thành công trình cầu Nà Bó – cây cầu do TPHCM hỗ trợ xây dựng với kinh phí 7,5 tỷ đồng.

Từ sáng sớm, hàng trăm người dân bản Nà Bó đã nô nức tập trung hai bên con đường dẫn vào lễ khánh thành. Những lá cờ nhỏ rực rỡ được bà con cắm dọc lối đi, trẻ em tay trong tay cùng cha mẹ háo hức đón chờ giây phút khánh thành cây cầu mới – niềm mong mỏi bấy lâu nay của cả bản làng.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác dự lễ khánh thành công trình cầu Nà Bó. Ảnh: VĂN MINH

Nhiều cụ già xúc động không giấu được nước mắt khi lần đầu chứng kiến cây cầu bê tông kiên cố bắc ngang con suối từng chia cắt bản làng mỗi mùa mưa lũ.

"Nay có cây cầu mới, không chỉ việc đi lại của bà con được an toàn mà việc giao thương nông sản, trao đổi hàng hóa với bên ngoài cũng trở nên thuận tiện hơn, mở ra cơ hội phát triển kinh tế – xã hội cho địa phương", ông Nguyễn Văn Thìn, một người dân bản Nà Bó, xúc động chia sẻ.

Bà và cháu vui mừng khi bản Nà Bó khánh thành cây cầu kiên cố. Ảnh: VĂN MINH

Cầu Nà Bó hoàn thành không chỉ giúp người dân đi lại an toàn mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương, khi việc giao thương nông sản, trao đổi hàng hóa được thuận tiện hơn.

Đồng chí Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam động viên, thăm hỏi và chia sẻ niềm vui với người dân khi có cây cầu mới đi lại thuận lợi. Ảnh: VĂN MINH

Bà Chung Thị Mì, người dân bản Nà Bó, cho biết bà con đã mong chờ ngày khánh thành từ nhiều tháng qua. “Đây là món quà lớn mà TPHCM gửi đến người dân miền núi, là sự sẻ chia đầy nghĩa tình trong lúc các tỉnh phía Bắc nỗ lực vượt qua, khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ”, bà nói.

Đồng chí Trần Kim Yến, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thăm hỏi, động viên người dân. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ vui mừng khi cây cầu mới đã chính thức đưa vào sử dụng, phục vụ đời sống dân sinh và sản xuất. Đồng chí mong chính quyền địa phương tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn hỗ trợ để nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống người dân, quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng và đảm bảo việc học tập của trẻ em không bị gián đoạn.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu và chia sẻ niềm vui cùng bà con khi có cây cầu mới, đi lại thuận tiện hơn trước. Ảnh: VĂN MINH

Trước đó, sau đợt bão số 3 năm 2024 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đã chung tay đóng góp hơn 59,4 tỷ đồng để hỗ trợ Thái Nguyên thực hiện 9 công trình dân sinh cấp thiết như cầu đường, trường học, trạm y tế. Trong đó, cầu Nà Bó là công trình đầu tiên hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau lễ khánh thành, đoàn công tác của TPHCM đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng quà hỗ trợ cho các hộ dân xã Kim Phượng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đồng chí trong đoàn công tác, lãnh đạo địa phương trao quà hỗ trợ người dân. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Tô Thị Bích Châu và đồng chí Trần Kim Yến trao quà hỗ trợ người dân. Ảnh: VĂN MINH

Các đồng chí trong đoàn công tác của TPHCM trao quà đến bà con. Ảnh: VĂN MINH

VĂN MINH