Khẩn trương điều tra vụ tài xế xe ba gác tử vong trước cây xăng

Cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ vụ ẩu đả trước một cây xăng tại phường Phú Lợi (TPHCM), khiến người chạy xe ba gác tử vong vào ngày 26-10.

Camera ghi lại hình ảnh nạn nhân gục bên đường

Danh tính nạn nhân được xác định là ông L.T.H. (SN 1981, quê Thanh Hóa, tạm trú tại phường Phú Lợi, TPHCM). Ông H. làm nghề lái xe ba gác, thường ở khu vực cây xăng trên để chờ khách liên hệ chở thuê.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 26-10, người dân nghe tiếng la hét của một người đàn ông trước cây xăng cạnh Quốc lộ 13, đoạn qua phường Phú Lợi.

Khi người dân chạy đến kiểm tra, phát hiện người này nằm gục nên hô hoán đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong. Vụ việc sau đó được trình báo đến cơ quan chức năng địa phương.

Nhận tin báo, Công an phường Phú Lợi nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc.

VĂN CHÂU