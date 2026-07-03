Xã hội

Chấm dứt dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê lớn nhất Việt Nam

SGGPO

Sở Tài chính Hà Tĩnh vừa quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê (được đánh giá là mỏ quặng sắt lớn nhất Việt Nam) và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của dự án.

Một góc trên công trường mỏ sắt Thạch Khê. Ảnh: Phóng viên Báo SGGP chụp đầu năm 2011
Một góc trên công trường mỏ sắt Thạch Khê. Ảnh: Phóng viên Báo SGGP chụp đầu năm 2011

Theo quyết định, dự án bị chấm dứt do sau 24 tháng kể từ thời điểm kết thúc tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư quy định tại giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư vẫn không hoàn thành mục tiêu hoạt động và không thuộc trường hợp được điều chỉnh tiến độ theo quy định.

Sở Tài chính quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư do UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 24-12-2008. Công ty CP sắt Thạch Khê được đề nghị thực hiện các thủ tục xử lý vốn, tài sản đã đầu tư, thanh lý dự án đầu tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

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Một góc trên công trường mỏ sắt Thạch Khê. Ảnh: Phóng viên Báo SGGP chụp đầu năm 2011

Mỏ quặng sắt Thạch Khê được đánh giá là mỏ quặng sắt lớn nhất Việt Nam và số 1 khu vực Đông Nam Á, có trữ lượng khoảng 544 triệu tấn. Dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê - Hà Tĩnh do Công ty CP sắt Thạch Khê làm chủ đầu tư, nằm trên địa phận 5 xã thuộc huyện Thạch Hà cũ, nay thuộc 3 xã Thạch Khê, Đồng Tiến, Thạch Lạc.

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Khu vực mỏ quặng sắt Thạch Khê bỏ không nhiều năm nay

Từ năm 2008 đến năm 2011, Công ty CP sắt Thạch Khê đã thử nghiệm công nghệ và bóc đất tầng phủ. Từ sau năm 2011 đến nay, nhà đầu tư thực hiện một số hồ sơ thủ tục, chưa triển khai hoạt động khai thác.

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Từ khóa

Quặng sắt mỏ Thạch Khê Hà Tĩnh Chấm dứt hoạt động dự án

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