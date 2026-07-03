Phát hiện người đàn ông kiệt sức trong rừng cùng tài sản hơn 1,2 tỷ đồng

Sau 5 ngày đi lạc khoảng 550km từ Lâm Đồng đến Quảng Ngãi, một người đàn ông được Công an xã Tu Mơ Rông kịp thời phát hiện, đưa ra khỏi rừng, chăm sóc và bàn giao cho gia đình cùng toàn bộ tài sản trị giá hơn 1,2 tỷ đồng.

Ông Phạm Văn Toán (thứ 2 từ phải qua) tại trụ sở Công an xã Tu Mơ Rông

Sáng 3-7, Công an xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bàn giao ông Phạm Văn Toán (SN 1976, trú xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng) cùng toàn bộ tài sản cho gia đình sau khi phát hiện ông đi lạc trong rừng.

Trước đó, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 2-7, Công an xã Tu Mơ Rông nhận tin báo về một người đàn ông có biểu hiện bất thường, đi bộ trong khu vực rừng thuộc thôn Ty Tu, địa hình hiểm trở. Sau gần 6 giờ băng rừng tìm kiếm, lực lượng công an phát hiện ông Toán trong tình trạng đói, khát, kiệt sức và đưa về trụ sở chăm sóc.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hạnh mang bún để ông Toán ăn sáng. Ảnh: HỒ VÂN

Từ thông tin ông Toán cung cấp, lực lượng chức năng tìm thấy chiếc xe máy cách nơi phát hiện khoảng 4,5km. Trong xe có căn cước công dân, hơn 656 triệu đồng tiền mặt, một dây chuyền vàng 3 chỉ và một điện thoại di động. Kiểm tra cho thấy tài khoản ngân hàng của ông còn hơn 515 triệu đồng, nâng tổng giá trị tài sản được bảo toàn lên hơn 1,2 tỷ đồng.

Qua xác minh, ông Toán có biểu hiện thần kinh không ổn định, đầu óc không minh mẫn. Trước khi được phát hiện, ông đã chạy xe trong tình trạng mất phương hướng khoảng 5 ngày. Do sống một mình, người thân không biết ông đã đi lạc xa nhà khoảng 550km cho đến khi nhận được thông tin từ công an.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng Công an xã Tu Mơ Rông, thời điểm tìm thấy ông Toán, khu vực bắt đầu có mưa lớn do ảnh hưởng bão. Việc phát hiện kịp thời giúp bảo đảm an toàn tính mạng cho ông và toàn bộ tài sản trước khi được đưa về đoàn tụ với gia đình.

HỮU PHÚC