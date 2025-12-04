Đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tạm đóng một đoạn do ngập sâu

Mưa lớn kéo dài khiến đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây qua tỉnh Lâm Đồng bị ngập sâu, giao thông gián đoạn.

Đoạn đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ngập sâu. Ảnh: NDCC

Sáng 4-12, mưa lớn kéo dài khiến đoạn Km25 trên tuyến đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây (xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng) bị ngập sâu, buộc lực lượng chức năng tạm thời phong tỏa để đảm bảo an toàn giao thông.

Tại hiện trường, nước tràn qua toàn bộ mặt đường cả hai chiều, có nơi ngập quá nửa bánh xe, kéo dài khoảng 50m. Tình trạng này khiến phương tiện khó kiểm soát tốc độ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu tiếp tục lưu thông.

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) đã phối hợp đơn vị quản lý tuyến nhanh chóng có mặt tổ chức phân luồng từ xa. Lưu lượng xe được hướng dẫn rời cao tốc tại nút giao quốc lộ 55 và nút giao Phan Thiết để tránh khu vực ngập.

Theo ghi nhận, vị trí Km25 vốn là điểm trũng, gần sông nên từng bị ngập vào tháng 7-2023. Sau đó, Ban điều hành dự án cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết đã triển khai các biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, mưa lớn từ đêm 3-12 tiếp tục gây quá tải hệ thống thoát nước, dẫn đến tái ngập.

TIẾN THẮNG