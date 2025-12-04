Xã hội

Giao thông

Lâm Đồng: Thông đèo Mimosa - cửa ngõ ra vào Đà Lạt

SGGPO

Theo ghi nhận của Báo SGGP tại hiện trường, lúc 15 giờ ngày 4-12, các phương tiện có thể lưu thông 1 làn đường lên xuống đèo Mimosa (quốc lộ 20 thuộc phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Theo đó, sau hơn 10 giờ đồng hồ nỗ lực triển khai lực lượng, máy móc, thiết bị, cơ quan chức năng đã cơ bản dọn dẹp xong hiện trường, hàng trăm mét khối bùn đất đã được dọn, nhiều cây rừng bị ngã đổ chắn ngang đèo Mimosa cũng đã được cắt bỏ, thu gom.

Video: Các phương tiện di chuyển chậm qua đoạn sạt lở trên đèo Mimosa chiều 4-12. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN
155810373016205518643.jpg
155810373016205518640.jpg
Các phương tiện được phép lưu thông trở lại sau hơn 10 tiếng đồng hồ đèo Mimosa bị sạt lở nặng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Việc giải phóng xong hiện trường sạt lở trên đèo Mimosa và cho phép các phương tiện lưu thông trở lại có vai trò rất quan trọng trong bối cảnh trưa 4-12 trên đèo Prenn (phường Xuân Hương – Đà Lạt) xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng. Cơ quan chức năng buộc phải cấm phương tiện qua lại để xử lý và đảm bảo an toàn.

335736078255865791833.jpg
Các công nhân vẫn khẩn trương dọn dẹp hiện trường vụ sạt lở ngay tuyến tránh trên đèo Mimosa chiều 4-12. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Chiều cùng ngày, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết đã thông báo phân luồng và tổ chức phân luồng giao trên đèo Prenn đoạn Km224+600 - Km224+700 (thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt) để khắc phục sạt lở. Theo đó, các phương tiện có thể lựa chọn hướng di chuyển theo đèo Mimosa, đèo Sacom và đèo Tà Nung (đường ĐT.725) kể từ chiều 4-12 cho đến khi có thông báo mới nhất.

ĐOÀN KIÊN

