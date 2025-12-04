Quảng Trị: Quốc lộ 1 qua Đèo Ngang nứt bất thường

Người dân ở xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị) phát hiện thêm điểm giun chết khô, cùng lúc quốc lộ 1 qua Đèo Ngang xuất hiện vết nứt lớn kéo dài, gây lo ngại mất an toàn.

Về nứt trên đường qua Đèo Ngang

Sau phản ánh của Báo SGGP về hiện tượng giun đất bò lên mặt đất rồi chết khô tại thôn Vịnh Sơn (xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị), người dân tiếp tục phát hiện thêm một điểm giun chết cách đó khoảng 3km thuộc thôn Thọ Sơn.

Khu vực này ít người qua lại nên đến sáng 4-12, hiện tượng mới được ghi nhận với số lượng giun khô rải rác trên nền đất, đá và cỏ ven đường.

Đáng lo ngại, trong cùng thời điểm, tuyến quốc lộ 1 qua Đèo Ngang đoạn dẫn vào hầm đường bộ xuất hiện vết nứt lớn kéo dài hàng chục mét.

UBND xã Phú Trạch cho biết, đây là hiện tượng chưa từng xảy ra tại địa phương và đã báo cáo Phòng Kinh tế, UBND tỉnh làm rõ nguyên nhân.

Người dân lo ngại khả năng đất nền khu vực đang chịu tác động mạnh của thời tiết hoặc biến động địa chất, song đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức.

MINH PHONG