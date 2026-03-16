Khẩn trương rà soát phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước

TPHCM yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước và việc sử dụng các phương tiện phục vụ loại hình này nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người tham gia.

Chiều 16-3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã ký ban hành Văn bản số 1921/UBND-ĐT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn thành phố, nhằm bảo đảm trật tự, an ninh và an toàn cho người dân và du khách.

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động vui chơi giải trí dưới nước và việc sử dụng các phương tiện phục vụ loại hình này nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người tham gia. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo chỉ đạo, UBND các phường Tăng Nhơn Phú, Bình Thới và Long Bình được giao thực hiện đầy đủ các nội dung theo ý kiến của Sở Xây dựng; đồng thời căn cứ các quy định pháp luật có liên quan để hướng dẫn, kiểm tra và giám sát thường xuyên các đơn vị quản lý khu vui chơi, giải trí dưới nước.

Đối với các đơn vị liên quan gồm Công ty CP Du lịch Văn hóa Suối Tiên, Công ty CP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ và Ban Quản lý Vinhomes Grand Park, việc quản lý phải bảo đảm các yêu cầu về tổ chức hoạt động, đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước cũng như các điều kiện an toàn cần thiết.

Đáng chú ý, UBND phường Long Bình được yêu cầu kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động tại vùng nước hồ nước ngọt thuộc Công viên Grand Park (Công viên 36ha) trong dự án Khu dân cư và Công viên Phước Thiện. TPHCM nhấn mạnh không đưa khu vực này vào hoạt động khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố được giao khẩn trương rà soát các khu, điểm du lịch, vui chơi giải trí có ao, hồ nhân tạo hoặc các vùng nước thuộc tuyến đường thủy nội địa, cảng biển, khu vực hàng hải để đưa vào quy hoạch vùng nước hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước trong quy hoạch chung của thành phố. Các địa phương đồng thời hướng dẫn và thực hiện thủ tục công bố vùng hoạt động theo quy định tại Nghị định số 48/2019/NĐ-CP và các nghị định sửa đổi, bổ sung liên quan.

Sở Du lịch được giao tiếp tục phổ biến, hướng dẫn các địa phương và đơn vị quản lý khu vui chơi thực hiện đúng các quy định; đồng thời tổ chức tập huấn cho người điều khiển phương tiện và hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia.

Trong khi đó, Sở Tư pháp được giao khẩn trương xem xét kiến nghị của Sở Xây dựng về việc xây dựng quyết định thay thế Quyết định số 13/2025/QĐ-UBND, trình UBND TPHCM trước ngày 27-3-2026.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Du lịch và các địa phương hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quản lý hoạt động của phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước; kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc để tham mưu UBND TPHCM xem xét, giải quyết.

QUỐC HÙNG