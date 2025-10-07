Khẩn trương rà soát, xử lý các dự án tồn đọng theo yêu cầu của Bộ Chính trị

Tối 6-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương về tình hình tháo gỡ, khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài theo Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội và các Nghị định của Chính phủ.

Sắp xếp trường học, bệnh viện phải đảm bảo thuận lợi cho người dân

Qua rà soát, cả nước hiện có nhiều dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm với giá trị, nguồn lực rất lớn của xã hội đang bị lãng phí. Các dự án tồn đọng, vướng mắc về pháp lý liên quan quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch… Trong đó, có những dự án được xác định có sai phạm, có dự án có dấu hiệu sai phạm và nhiều dự án vướng mắc về quy trình, thủ tục. Các dự án tồn đọng thuộc thẩm quyền giải quyết của cả Trung ương, nhưng chủ yếu thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương đã vào cuộc quyết liệt trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, có địa phương đã hoàn thành 50%-70% dự án. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện, công tác tổng hợp, báo cáo tình hình chưa đạt yêu cầu, nhất là báo cáo chưa đầy đủ, chưa bám sát phạm vi thực hiện theo Kết luận của Bộ Chính trị.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, các địa phương, nhất là Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Tây Ninh, rà soát các dự án tồn đọng, kéo dài đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án trong phạm vi Kết luận 77-KL/TW của Bộ Chính trị, hoàn thành trước 15-10; trong đó, tổng hợp báo cáo rõ những dự án nào đã được xử lý, dự án nào đang xử lý, dự án nào còn vướng mắc.

Cùng với đó, rà soát các dự án tồn đọng, kéo dài khác và xác định rõ dự án nào, thuộc thẩm quyền của cấp, ngành nào thì cấp ngành đó phải giải quyết; đối với các dự án tương tự các dự án được Bộ Chính trị, Quốc hội cho phép xử lý, nhưng ngoài phạm vi của Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị thì tổng hợp, báo cáo đề xuất Bộ Chính trị cho phép mở rộng thực hiện trên phạm vi cả nước.

Tối 6-10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, ngành, địa phương.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục rà soát tổng thể quá trình thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đồng thời đối chiếu với các cơ sở chính trị khác có liên quan như Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị (về đột phá phát triển GD-ĐT), Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị (về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân) để có phương án tối ưu nhất. Việc sắp xếp phải căn cứ vào thực tế, bảo đảm thuận lợi nhất cho nhân dân về khám, chữa bệnh, cho học sinh được đến trường.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Đối với một số ngành, lĩnh vực như y tế, giáo dục, cần nghiên cứu, căn cứ thực tiễn, đề xuất phương án đảm bảo tính hợp lý, thực tiễn phát sinh mà các văn bản chưa phủ được thì đề xuất chỉnh sửa phù hợp.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2179/QĐ-TTg phân công thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất - kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Thủ tướng sẽ làm việc với TPHCM, TP Hà Nội, TP Cần Thơ; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm việc với TP Hải Phòng, Quảng Ninh… Các thành viên Chính phủ sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc tại địa phương được phân công làm việc theo thẩm quyền và các quy định của pháp luật, tổng hợp các vướng mắc vượt thẩm quyền, đảm bảo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền...

TTXVN - LÂM NGUYÊN