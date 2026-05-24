Pháp luật

An ninh - trật tự

Giả vờ đổi tiền để cướp tài sản của cụ bà bán vé số

SGGPO

Sáng 24-5, Công an xã Long Hải cho biết, đơn vị vừa phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM xác minh, truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản của một cụ bà bán vé số trên địa bàn.

Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Thu. Ảnh: SA HUỲNH
Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Thu. Ảnh: SA HUỲNH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 40 ngày 23-5, bà Nguyễn Thị M. (74 tuổi, ngụ xã Long Hải) đang ngồi bán vé số trên lề đường thuộc tổ 11, ấp Hải Lâm, thì có một người đàn ông đi xe máy đến hỏi mua vé số.

Sau khi xuống xe, đối tượng tiếp tục nhờ bà M. đổi tiền chẵn. Khi cụ bà vừa lấy bóp đựng tiền ra, đối tượng bất ngờ giật chiếc bóp rồi lên xe tẩu thoát.

Tài sản bị chiếm đoạt gồm 1 chỉ vàng 24K, 700.000 đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ tùy thân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Long Hải phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khẩn trương thu thập chứng cứ, truy xét đối tượng.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ nghi phạm là Nguyễn Văn Thu (SN 1990, hộ khẩu thường trú tỉnh Ninh Bình, hiện cư trú tại ấp Phước Hưng, xã Long Hải, làm công nhân).

Tang vật thu giữ gồm 1 ví da màu đen, bên trong có 1,8 triệu đồng tiền mặt, 1 bóp vải màu nâu, 1 căn cước công dân và 1 chiếc nhẫn kim loại màu vàng.

Tại Cơ quan công an, Thu khai nhận do túng thiếu tiền bạc nên nảy sinh ý định nhắm vào những người bán vé số lớn tuổi, neo đơn để cướp giật tài sản.

Hiện Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

SA HUỲNH

Từ khóa

Long Hải cướp giật giả vờ đổi tiền cướp giật người già bán vé số

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn