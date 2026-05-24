Giả vờ đổi tiền để cướp tài sản của cụ bà bán vé số

Sáng 24-5, Công an xã Long Hải cho biết, đơn vị vừa phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM xác minh, truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản của một cụ bà bán vé số trên địa bàn.

Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Thu. Ảnh: SA HUỲNH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 40 ngày 23-5, bà Nguyễn Thị M. (74 tuổi, ngụ xã Long Hải) đang ngồi bán vé số trên lề đường thuộc tổ 11, ấp Hải Lâm, thì có một người đàn ông đi xe máy đến hỏi mua vé số.

Sau khi xuống xe, đối tượng tiếp tục nhờ bà M. đổi tiền chẵn. Khi cụ bà vừa lấy bóp đựng tiền ra, đối tượng bất ngờ giật chiếc bóp rồi lên xe tẩu thoát.

Tài sản bị chiếm đoạt gồm 1 chỉ vàng 24K, 700.000 đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ tùy thân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Long Hải phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khẩn trương thu thập chứng cứ, truy xét đối tượng.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ nghi phạm là Nguyễn Văn Thu (SN 1990, hộ khẩu thường trú tỉnh Ninh Bình, hiện cư trú tại ấp Phước Hưng, xã Long Hải, làm công nhân).

Tang vật thu giữ gồm 1 ví da màu đen, bên trong có 1,8 triệu đồng tiền mặt, 1 bóp vải màu nâu, 1 căn cước công dân và 1 chiếc nhẫn kim loại màu vàng.

Tại Cơ quan công an, Thu khai nhận do túng thiếu tiền bạc nên nảy sinh ý định nhắm vào những người bán vé số lớn tuổi, neo đơn để cướp giật tài sản.

Hiện Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

SA HUỲNH