Tây Ninh: Phát hiện 365 trường hợp dương tính với ma túy

Ngày 25-5, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, sau chưa đầy 1 tuần triển khai cao điểm 30 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch địa bàn, lực lượng công an toàn tỉnh đã triệt phá 88 vụ liên quan đến ma túy, bắt giữ 150 đối tượng.

Trong số này có 14 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 35 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, 37 vụ sử dụng trái phép chất ma túy cùng một số hành vi vi phạm khác.

Qua rà soát 1.860 đối tượng trên địa bàn tỉnh, cơ quan chức năng phát hiện 365 trường hợp dương tính với chất ma túy. Trong đó, 178 đối tượng được đưa vào diện quản lý; 19 trường hợp bị lập hồ sơ đề nghị xác định tình trạng nghiện; 34 đối tượng bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, đợt cao điểm bắt đầu từ ngày 19-5, nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy vào năm 2030. Lực lượng chức năng đồng loạt ra quân, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh với các hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Thời gian tới, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh như nhà hàng, quán bar, karaoke, nhà nghỉ; đồng thời tổ chức xét nghiệm nhanh ma túy đối với các trường hợp nghi vấn, nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, nhằm kịp thời ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Công an tỉnh Tây Ninh cũng kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, tích cực phối hợp, cung cấp thông tin tố giác tội phạm ma túy, cùng chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn.

