Từ 12 ca dương tính tại quán bar, Công an TPHCM triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn

Từ việc kiểm tra, phát hiện 12 trường hợp dương tính với ma túy tại một quán bar trên địa bàn, Công an TPHCM tiến hành truy xét, mở rộng điều tra, bóc gỡ toàn bộ các đường dây cung cấp, môi giới và khởi tố 50 đối tượng liên quan.

Vào lúc 1 giờ 30 ngày 12-4, Đội 5 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an TPHCM) chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bất ngờ kiểm tra quán bar Revo tại số 15-15A Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 12 trường hợp dương tính với chất ma túy và 30 trường hợp sử dụng pod chill (một loại ma túy trá hình, thường chứa các chất kích thích thần kinh hoặc cannabinoid tổng hợp). Tại hiện trường, lực lượng Công an bắt quả tang đối tượng Hoàng Đình Toàn, nhân viên quán bar Revo đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Từ những dấu hiệu vi phạm ban đầu, Phòng PC04 đã báo cáo Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo xác lập chuyên án bí số VX1326D để triệt phá tận gốc các đường dây tội phạm liên quan.

Cơ quan Công an thi hành lệnh khởi tố bị can đối với các đối tượng

Theo đó, lực lượng phá án đã triệt phá 2 nguồn cung cấp cần sa cho quán bar này do Nguyễn Tiến Phát và Trương Tiến Phương Huy cầm đầu. Kết quả điều tra cho thấy, nhóm này còn phân phối ma túy cho nhiều quán bar, quán cà phê khác trên địa bàn trung tâm Vũng Tàu.

Từ việc phát hiện đối tượng Nguyễn Kiết Tường dương tính với ketamine tại quán, các mũi trinh sát tiếp tục mở rộng truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TPHCM đã bóc gỡ thêm các đường dây mua bán ma túy tổng hợp do Đỗ Hoàng Khanh và Phạm Tích Nhân cầm đầu, đồng thời bắt giữ các đối tượng.

Ngoài ra, Công an TPHCM còn triệt xóa nhóm môi giới, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do Nguyễn Thị Tuyết Hồng điều hành, cùng nhiều mắt xích cấp dưới khác.

Các đối tượng trong đường dây mua bán chất ma túy, từ trái qua: Toàn, Huy, Khanh, Phát. Ảnh: CACC

Tính đến nay, Cơ quan công an đã mở rộng truy xét, bắt giữ và khởi tố 50 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, 11 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đã bị xử phạt hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc.

MẠNH THẮNG