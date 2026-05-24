Điều tra vụ tai nạn làm 2 người tử vong ở phường Tân Thành

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 23-5, tại tuyến đường liên thông Sông Xoài - Cù Bị, thuộc tổ 6, khu phố Sông Xoài 1 (phường Tân Thành) xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy.
Hai phương tiện liên quan gồm xe máy biển số 72E1-742.xx do anh Th.Th.D. điều khiển và xe máy biển số 72T1-43xx, hiện chưa xác định người điều khiển.
Nhận tin báo, Công an phường Tân Thành phối hợp với Phòng CSGT (PC08), Phòng Cảnh sát hình sự (PC01) và Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) Công an TPHCM đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.
Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, hai xe máy bị hư hỏng nặng.