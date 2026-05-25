Đã bắt được 2 nghi phạm giết người ở TPHCM

Sáng 25-5, theo thông báo từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, 2 nghi phạm giết người ở TPHCM đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Theo thông tin được Cổng thông tin điện tử Bộ Công an công bố, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã phối hợp với Công an TPHCM, truy bắt thành công 2 nghi phạm gây ra vụ nổ súng vào nhóm người nước ngoài làm 1 người chết, 1 người bị thương xảy ra tại phường Bến Thành, TPHCM vào tối ngày 21-5.

Các thông tin liên quan tới 2 nghi phạm trên chưa được nhà chức trách công bố.

Trước đó, ngày 22-5, Công an phường Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) có thông báo khẩn truy tìm 2 nghi phạm bị tình nghi liên quan vụ nổ súng trên.

Hiện các lực lượng chức năng đang tập trung điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

