Khánh Hòa chọn được nhà đầu tư hai dự án khu đô thị hơn 65.000 tỷ đồng

Ngày 10-9, Ban quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành 2 quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới mới Đầm Môn và nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới Tu Bông.

Cụ thể tại Quyết định số 101/QĐ-KKTKCN, dự án Khu đô thị mới Đầm Môn sẽ do liên danh Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc và Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long là nhà đầu tư.

Dự án này có diện tích sử dụng đất hơn 1.440ha thuộc xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa (nằm trong Khu kinh tế Vân Phong).

Cơ cấu sản phẩm dự án sẽ phát triển 791 căn liên kế, 592 căn biệt thự, 858 căn hộ chung cư và 352 căn hộ nhà ở xã hội, cùng hệ thống công trình công cộng, du lịch nghỉ dưỡng và lưu trú du lịch, 4 ha quỹ đất phát triển nhà ở xã hội... đáp ứng quy mô dân số dự kiến khoảng 28.500 người

Tổng vốn đầu tư cho dự án Khu đô thị mới Đầm Môn là hơn 25.119 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư ước tính 526 tỷ đồng). Dự kiến triển khai từ quý II-2025 và hoàn thành trong quý IV-2034; thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Một phần Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa nhìn từ trên cao. Ảnh: HIẾU GIANG

Tại Quyết định số 102/QĐ-KKTKCN, liên danh Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc và Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long cũng là nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới cao cấp Tu Bông.

Dự án Khu đô thị mới Tu Bông có quy mô sử dụng đất hơn 2.579ha thuộc các xã Vạn Thắng, Tu Bông, Đại Lãnh (nằm trong Khu kinh tế Vân Phong). Trong đó quỹ đất nhà ở xã hội khoảng 7,18ha.

Dự án phân bổ khoảng 1.002 nhà ở liên kế, 609 căn biệt thự, 3.812 căn hộ chung cư và 1.130 căn hộ nhà ở xã hội, cùng các hạng mục dịch vụ, du lịch, cơ sở lưu trú và công trình công cộng... đáp ứng dân số lên tới 74.700 người

Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 40.189 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí bồi thường, tái định cư ước tính 2.812 tỷ đồng). Thời gian hoạt động của dự án tương tự Khu đô thị mới Đầm Môn với tiến độ triển khai từ quý II-2025 đến quý IV-2034.

Cả hai dự án đều áp dụng quy định không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở trong phạm vi 200m tính từ ranh giới khu đất quốc phòng và khu vực biên giới biển...

Trước đó, ngày 30-6-2025, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1451/QĐ-TTg và 1450/QĐ-TTg về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới Đầm Môn và Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới Đầm Môn. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư 2 dự án nói trên theo quy định tại Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16-6-2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

HIẾU GIANG