Khánh Hòa: Đề xuất cấm xe xích lô hoạt động tại phường Nha Trang

Ngày 12-4, UBND phường Nha Trang cho biết, đã có văn bản báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét chỉ đạo cấm phương tiện xe xích lô lưu thông trên địa bàn phường nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Theo UBND phường, phần lớn xe xích lô hiện hoạt động trên địa bàn là phương tiện thô sơ tự sản xuất, tự ý gắn động cơ điện nhưng chưa được kiểm định, đăng ký theo quy định. Việc gắn động cơ điện vào xích lô làm tăng nguy cơ tai nạn, chập cháy; phương tiện chưa đăng ký, chưa kiểm định, không có bảo hiểm nên khi xảy ra sự cố sẽ khó bảo đảm quyền lợi cho hành khách.

Xích lô chở khách du lịch tham quan Nha Trang. Ảnh: THẢO PHÁT

Trên các tuyến đường chính, xe xích lô điện hoạt động nhiều vào buổi tối, thường chạy thành hàng dài, thậm chí dàn hàng ngang gây ùn tắc giao thông. Trên tuyến Trần Phú (đoạn từ Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Trần Quang Khải) đã có quy định cấm lưu thông nhưng vẫn xảy ra tình trạng vi phạm.

Một số trường hợp chở quá số người quy định, chạy sai làn, lấn chiếm lòng đường; sử dụng đồng phục không thống nhất, mở loa nhạc lớn vào ban đêm, đón trả khách không đúng nơi quy định.

Ngoài ra, còn xuất hiện tình trạng chèo kéo, móc nối với một số cơ sở kinh doanh gây phản cảm, ảnh hưởng hình ảnh du lịch địa phương.

Nói về đề xuất trên, ông Lê Quang Nhất, Chủ tịch Nghiệp đoàn Xích lô du lịch Nha Trang, cho rằng cần có lộ trình quản lý phù hợp thay vì cấm hoàn toàn; việc cấm hay quản lý hoạt động xích lô cần được xem xét thấu đáo, phù hợp với thực tiễn.

Thời gian qua, nghiệp đoàn thường xuyên tổ chức tập huấn, quán triệt đoàn viên chấp hành các quy định về an toàn giao thông; yêu cầu ứng xử văn minh với du khách, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Nha Trang thân thiện.

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp cá biệt có hành vi chưa đúng mực trong quá trình hoạt động, ảnh hưởng đến hình ảnh chung. Qua kiểm tra, các trường hợp vi phạm chủ yếu là tài xế tự do, không thuộc diện quản lý của nghiệp đoàn; đối với đoàn viên vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, thậm chí xem xét khai trừ.

Nghiệp đoàn Xích lô du lịch Nha Trang kiến nghị cơ quan chức năng xây dựng quy chế, lộ trình hoạt động cụ thể về thời gian, tuyến đường đối với xe xích lô; ủng hộ việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Xích lô từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc của du lịch Nha Trang, nhất là đối với du khách quốc tế. Hiện trên địa bàn Nha Trang có hơn 1.000 xe xích lô hoạt động, trong đó khoảng 400 tài xế sinh hoạt trong nghiệp đoàn, số còn lại thuộc các hợp tác xã hoặc hoạt động tự do. Phần lớn tài xế là người lớn tuổi, có hoàn cảnh khó khăn, phụ thuộc vào nghề xích lô để mưu sinh.

HIẾU GIANG