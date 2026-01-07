Đồng Nai: Bắt tạm giam nhóm thanh niên tụ tập đánh nhau

Trước đó, chiều tối 15-12-2025, Khoa cùng một nhóm thanh thiếu niên tụ tập đông người, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao, gây mất trật tự khu dân cư.
Ngoài ra, nhóm của Khoa còn đuổi đánh một nhóm thanh niên khác gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Ngay sau đó, Công an xã Bù Đăng phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ hình sự đối với Khoa cùng 4 đối tượng có liên quan để xác minh hành vi vi phạm.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, mức độ vi phạm của từng đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.