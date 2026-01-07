Đồng Nai: Bắt tạm giam nhóm thanh niên tụ tập đánh nhau

Ngày 7-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Võ Đăng Khoa (sinh năm 2007, trú tại thôn Đức Thọ, xã Bù Đăng) nhằm điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, chiều tối 15-12-2025, Khoa cùng một nhóm thanh thiếu niên tụ tập đông người, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao, gây mất trật tự khu dân cư.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thi hành lệnh bắt tạm giam Võ Đăng Khoa (ngoài cùng bên trái) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CATĐN

Ngoài ra, nhóm của Khoa còn đuổi đánh một nhóm thanh niên khác gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Ngay sau đó, Công an xã Bù Đăng phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ hình sự đối với Khoa cùng 4 đối tượng có liên quan để xác minh hành vi vi phạm.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, mức độ vi phạm của từng đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

PHÚ NGÂN