Học sinh Trường Tiểu học Lê Đức Thọ giao lưu văn hóa Việt - Hàn

Đây là hoạt động do Trường Tiểu học Lê Đức Thọ (phường An Hội Đông, TPHCM) phối hợp với Trường Đại học Sư phạm TPHCM và Trường Đại học Giáo dục quốc gia Gwangju (Hàn Quốc) tổ chức.

Sinh viên Hàn Quốc hướng dẫn học sinh Trường Tiểu học Lê Đức Thọ điều khiển robot mini

Sáng 29-1, hơn 200 học sinh khối 4, Trường Tiểu học Lê Đức Thọ (phường An Hội Đông, TPHCM) đã tham gia Ngày hội STEM và giao lưu văn hoá Việt – Hàn.

Tham dự ngày hội, các em học sinh được tham gia nhiều hoạt động theo hình thức các "trạm trải nghiệm". Mỗi trạm có một giáo viên tiếng Anh Trường Tiểu học Lê Đức Thọ và hai sinh viên Trường Đại học Sư phạm Gwangju hướng dẫn.

Cô Nguyễn Thị Ánh Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Đức Thọ, cho biết, ngày hội giúp cho các em có cơ hội trải nghiệm và thực hành STEM, đồng thời tìm hiểu về văn hóa Hàn Quốc, rèn luyện kỹ năng giao tiếp.

Học sinh được sinh viên Hàn Quốc hướng dẫn cách làm móc chìa khóa có biểu tượng văn hóa Hàn Quốc

Ở khu vực trải nghiệm STEM, học sinh được tham gia 3 hoạt động là điều khiển drone, lập trình và điều khiển robot mini.

Học sinh được hướng dẫn điều khiển robot qua ứng dụng được lập trình sẵn trên ipad

Em Phạm Đăng Quang, học sinh lớp 4/2, cho biết: "Đây là lần đầu tiên con được tự tay điều khiển drone nên rất phấn khích. Còn việc lập trình và điều khiển robot mini con đã thực hiện nhiều lần trước đó nhưng việc giao tiếp với các hướng dẫn viên Hàn Quốc giúp con có thêm vốn từ tiếng Anh về STEM".

Điều khiển drone là hoạt động được nhiều học sinh yêu thích và mong chờ nhất tại ngày hội

Với khu vực giao lưu văn hóa, học sinh được tham gia các trò chơi dân gian Hàn Quốc, tập nhảy theo giai điệu của các bài hát Hàn Quốc, tìm hiểu nghệ thuật gấp giấy với sự hướng dẫn của sinh viên đến từ Trường Đại học Giáo dục quốc gia Gwangju.

Tìm hiểu về bộ môn đá cầu Jegi truyền thống của Hàn Quốc

Jeong Hamin, nữ sinh viên Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Giáo dục quốc gia Gwangju, bày tỏ: "Học sinh Việt Nam rất thông minh và tự tin khi tham gia các hoạt động. Tuy có một chút trở ngại về ngôn ngữ giao tiếp nhưng tất cả mọi người đều rất vui và chủ động trò chuyện với nhau".

Thoải mái "bung xõa" với các giai điệu K-pop

Cô Đinh Lê Bảo Trân, Khối trưởng chuyên môn khối 4, Trường Tiểu học Lê Đức Thọ, chia sẻ, nhiều học sinh chủ động lên mạng internet, tự học các câu nói "cảm ơn", "xin lỗi", "tôi rất vui" bằng tiếng Hàn Quốc. Ngoài ra, trong suốt hoạt động giao lưu, các em cũng có ý thức giữ gìn văn hoá ứng xử truyền thống của người Việt như biết chào hỏi, lắng nghe, hợp tác.

Đại diện phía Hàn Quốc, ông Jang Hyeonjun, giáo viên tiểu học, thành viên đoàn giao lưu cho biết, ngày hội trải nghiệm STEM và giao lưu văn hóa Việt - Hàn nằm trong chuỗi các hoạt động của dự án giao lưu về giáo dục giữa hai đất nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Trước đó, dự án đã đến với học sinh của Trường Tiểu học Tân Khánh (tỉnh Tây Ninh). Trong tuần tới, các hoạt động tiếp tục được tổ chức tại Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Tân Mỹ, TPHCM). Đây là năm thứ ba dự án được triển khai nhằm giúp học sinh, giáo viên của Việt Nam hiểu hơn về văn hóa và phương pháp giáo dục của Hàn Quốc, đồng thời giúp giáo viên, sinh viên Hàn Quốc tìm hiểu về giáo dục Việt Nam, qua đó tăng tính hữu nghị và đoàn kết giữa hai đất nước.

THU TÂM