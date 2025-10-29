Khánh Hòa: Đường trong Khu kinh tế Vân Phong tiếp tục hư hỏng

Sáng 28-10, bà Nguyễn Thị Ngoan, cùng chồng là ông Ngô Văn Khoa (ngụ thôn Đầm Môn, xã Đại Lãnh) đi qua đoạn đường ngoài Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong thì bị té ngã. Xe hư hỏng, tay chân cả hai người trầy xước, tâm lý hoảng loạn.

Đoạn đường có chiều dài hơn 5,2km tại xã Đại Lãnh với tổng vốn hơn 266 tỷ đồng; được đưa vào sử dụng cuối năm 2024. Tuy nhiên hiện đoạn đường đang bị xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ trở thành điểm đen tai nạn giao thông mới.

Hai vợ chồng bà Ngoan là một trong nhiều trường hợp gặp tai nạn khi đi qua tuyến đường này. Theo người dân địa phương, mỗi tuần có nhiều người bị té ngã ở đây, thậm chí có người phải đi cấp cứu, nguy hiểm đến tính mạng.

“Tôi đi rất chậm nhưng ổ gà chi chít, tránh không kịp. Mong chính quyền sớm sửa chữa, ít nhất cũng đặt biển cảnh báo để người đi đường cảnh giác”, bà Ngoan bức xúc.

Công trình này có điểm đầu giao với tuyến đường từ QL1 đến Đầm Môn; điểm cuối là vị trí vừa hết ranh giới của Cảng tổng hợp Bắc Vân Phong. Dự án do Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong làm chủ đầu tư, được khởi công tháng 10-2022.

Hồi tháng 4-2025, Báo SGGP đã phản ánh dù tuyến đường mới đưa vào sử dụng từ cuối năm 2024, nhưng trên tuyến xuất hiện nhiều đoạn xuống cấp. Trong đó một vài vị trí lòng đường bị bong tróc lớp nhựa, trũng nhiều chỗ, sống trâu sâu từ 5-10cm, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong (nay là Ban Quản lý Khu Kinh tế (KKT) và Khu Công nghiệp (KCN) tỉnh Khánh Hòa) khi đó cho biết, đã yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương sửa chữa ngay các vị trí mặt đường bị hư hỏng.

Ghi nhận của phóng viên ngày 28-10, mặt đường tiếp tục xuất hiện chi chít “ổ gà, ổ voi” khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Trên tuyến chỉ hơn 5km nhưng đã có hàng chục điểm sụt lún; nhiều đoạn phần nhựa thảm mặt đường đã bong tróc hết, để lại những hố sâu rất nguy hiểm.

Qua trao đổi, đại diện Ban Quản lý KKT và KCN tỉnh Khánh Hòa thông tin, đường giao thông ngoài Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong do Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa thi công và đã bàn giao từ tháng 12-2024 cho chủ đầu tư.

Đoạn đường vẫn đang trong thời gian bảo hành 2 năm và những hư hỏng sẽ do phía nhà thầu là Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa chịu trách nhiệm sửa chữa

Hiện, Ban Quản lý đã nắm được thông tin việc đoạn đường hư hỏng, xuống cấp. Dù mới nhận bàn giao, đi vào khai thác được hơn 10 tháng nhưng đã 2 lần xuất hiện hư hỏng; chủ đầu tư sẽ kiểm tra, cho đánh giá lại toàn bộ, từ đó sẽ có phản hồi.

HIẾU GIANG