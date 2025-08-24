Khánh Hòa kiểm tra vụ cá chết tại vịnh Nha Phu

Xã hội

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương xác minh vụ cá chết hàng loạt dưới đáy biển tại khu vực vịnh Nha Phu, phường Đông Ninh Hòa.

Hiện tượng cá chết tại đáy biển tỉnh Khánh Hòa. Video: NGUYỄN QUANG HUY

Chiều 24-8, trao đổi với Báo SGGP, ông Nguyễn Trọng Chánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, cho biết, đơn vị phối hợp với lực lượng biên phòng và các cơ quan liên quan kiểm tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo ông Chánh, qua nghiên cứu các hình ảnh hiện có, chưa thể kết luận tình trạng cá chết là do khai thác thủy sản bằng chất nổ.

ca-chet.jpg
Hình ảnh cá chết dưới đáy biển tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: QUANG HUY

Trước đó, ngày 15-8, anh Quang Huy (huấn luyện viên lặn biển tại Khánh Hòa) phát hiện nhiều xác cá dưới đáy biển khu vực trên. Với hơn 10 năm kinh nghiệm lặn biển, anh Huy nhận định hiện tượng này có thể là hậu quả của việc đánh bắt bằng chất nổ, bởi đi kèm là tình trạng san hô gãy đổ hàng loạt.

Anh Huy giải thích, khi mìn phát nổ dưới nước, sóng xung kích lan tỏa mạnh khiến cá chết hàng loạt; san hô bị gãy ngang chứ không bật gốc như khi va đập bởi neo tàu. Nhiều người cùng lặn biển với anh cũng có chung nhận định.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc. Tuy nhiên, việc phát hiện và thu thập bằng chứng từ các tàu khai thác trái phép gặp nhiều khó khăn.

Vịnh Nha Phu có diện tích khoảng 1.500ha, cách TP Nha Trang 15km về phía Bắc, là vùng biển có tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản và du lịch. Người dân địa phương lo ngại nếu tình trạng cá chết tiếp diễn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái cũng như hình ảnh du lịch Khánh Hòa.

HIẾU GIANG

