Khánh Hòa: Kiên quyết xử lý tình trạng xe điện “náo loạn” quảng trường

Chiều 23-9, ông Nguyễn Sơn Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa), cho biết đã có chỉ đạo xử lý các trường hợp kinh doanh, buôn bán không đúng quy định tại khu vực Quảng trường 2-4.

Điều khiển xe điện tại khu vực Quảng trường 2-4 phường Ninh Hòa tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người khác. Ảnh: HIẾU GIANG

Cụ thể, UBND phường Ninh Hòa giao Công an phường chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế-Hạ tầng và Đô thị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát; kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng kinh doanh, buôn bán không đúng quy định tại khu vực Quảng trường 2-4.

Trước đó, vào ngày 11-9, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND phường Ninh Hòa đã tiến hành kiểm tra thực trạng tại quảng trường. Thời điểm kiểm tra ghi nhận trên sân chính có 3 cá nhân kinh doanh xe điện. Đoàn kiểm tra đã tuyên truyền và yêu cầu các cá nhân kinh doanh xe điện ký cam kết không vi phạm quy định.

Xe điện “chiếm” không gian Quảng trường 2-4 phường Ninh Hòa. Ảnh: HIẾU GIANG

Liên quan đến hoạt động này, tháng 4-2025, Báo SGGP đã phản ánh khu vực Quảng trường 2-4 thị xã Ninh Hòa (nay là phường Ninh Hòa) trở thành "trường đua" cho xe điện khiến người dân lo ngại nguy cơ bị tai nạn. Dịch vụ thuê xe điện tự phát diễn ra vào chiều tối gây mất trật tự, không đảm bảo an toàn cho các trẻ em tham gia và đặc biệt lấn chiếm không gian gây bức xúc.

