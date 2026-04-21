TPHCM đẩy mạnh ứng dụng AI để phòng ngừa tai nạn lao động

TPHCM sẽ tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 với trọng tâm đổi mới quản lý và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp từ sớm, từ xa.

Theo kế hoạch do Sở Nội vụ TPHCM ban hành, tháng hành động diễn ra từ ngày 1 đến 31-5 trên toàn địa bàn thành phố. Chủ đề năm nay là “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”, nhấn mạnh vai trò của khoa học - công nghệ, đặc biệt là AI trong phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và nâng cao năng suất lao động.

Tháng hành động nhằm tạo cao điểm truyền thông, thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể trong phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại các cấp, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Thành phố ưu tiên ứng dụng công nghệ số và AI trong các khâu tuyên truyền, huấn luyện, giám sát và đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý an toàn lao động.

Trong khuôn khổ tháng hành động, nhiều hoạt động sẽ được triển khai như tăng cường truyền thông, hướng dẫn kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động; tổ chức các hội nghị, tọa đàm chuyên đề để nhận diện rủi ro, chia sẻ kinh nghiệm và tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn...

Cùng với đó, các hoạt động kiểm tra, giám sát sẽ được tăng cường tại những ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao như xây dựng, cơ khí, hóa chất, điện, thiết bị áp lực… nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm và phòng ngừa rủi ro.

Ngoài ra, thành phố sẽ tổ chức các chương trình tập huấn, tư vấn pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp và người lao động; đồng thời vận động doanh nghiệp tham gia thăm hỏi, hỗ trợ người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

CẨM NƯƠNG