Từ đêm 22-4, phía Bắc có đợt không khí lạnh trái mùa

Không khí lạnh tràn xuống phía Bắc từ đêm 22-4, Hà Nội và miền Bắc chuyển mát từ ngày 23-4.

Sáng 22-4, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cảnh báo, khoảng đêm 22-4, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó lan sang một số nơi ở Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, sáng 22-4, khối không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam lục địa châu Á. Đêm 22-4, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng khu vực Đông Bắc bộ, sau đó mở rộng phạm vi. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ ngày 23-4, khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Tại Hà Nội, từ đêm 22-4 đến ngày 23-4 có mưa rào và dông rải rác; từ ngày 23-4, trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C.

Hà Nội tăng nhiệt ngày 22-4 (nhiệt độ cao nhất 34 độ C), chuyển mát từ ngày 23-4.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ chiều tối 22-4 đến ngày 23-4, Bắc bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 23-4 đến 24-4, Bắc Trung bộ có mưa dông rải rác. Từ chiều tối 23-4 đến 25-4, Trung Trung bộ xuất hiện mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển, từ gần sáng 23-4, khu vực phía Bắc vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 1,5-2,5m.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia khí tượng, trước khi có không khí lạnh, nền nhiệt tại Bắc bộ và Trung bộ ở mức cao. Ngày 22-4, khu vực Trung bộ có thể nắng nóng nhất đợt này với nhiệt độ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Tây Bắc bộ và một số nơi từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk 35-37 độ C.

Không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng khu vực biên giới phía Bắc từ đêm 22-4 nhưng tác động rõ đến Hà Nội, đồng bằng Bắc và Bắc Trung bộ từ ngày 23-4, khi nhiệt độ giảm và nắng nóng thu hẹp. Từ chiều tối 22-4 đến khoảng ngày 25-4, Bắc bộ và Trung bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ trong 2-3 ngày tới tiếp tục xuất hiện nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C, mưa dông chủ yếu xảy ra cục bộ vào chiều tối.

