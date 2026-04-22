Nâng cao chất lượng huấn luyện giữa mùa nắng nóng

Trong đợt nắng nóng kéo dài ở Đông Nam bộ, công tác huấn luyện chiến sĩ mới chịu nhiều áp lực. Trung đoàn Minh Đạm (Bộ Tư lệnh TPHCM) đã linh hoạt điều chỉnh nội dung, thời gian huấn luyện, triển khai hoạt động “tiếp sức” trên thao trường nhằm bảo đảm thể lực, ổn định tinh thần, giúp chiến sĩ duy trì chất lượng huấn luyện.

Linh hoạt điều chỉnh biểu huấn luyện

Những ngày đầu tháng 4-2026, khu vực miền Đông Nam bộ bước vào cao điểm nắng nóng gay gắt. Tại thao trường Trung đoàn Minh Đạm, hàng trăm chiến sĩ mới vẫn duy trì huấn luyện theo đúng kế hoạch trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Các nội dung từ điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK đến rèn luyện thể lực như chạy bền, chống đẩy, xà đơn, xà kép… được tổ chức bài bản, khoa học, bảo đảm kế hoạch huấn luyện.

Binh nhì Phạm Thế Quý (Đại đội 3, Tiểu đoàn 500) cho biết, thời gian đầu tuy có gặp khó nhưng nhờ sự hướng dẫn của cán bộ, chế độ sinh hoạt hợp lý và sự động viên kịp thời, em dần thích nghi, nâng cao thể lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các chương trình huấn luyện giữa nắng nóng được Trung đoàn Minh Đạm điều chỉnh phù hợp để bảo đảm chất lượng huấn luyện

Thực tế cho thấy, chiến sĩ mới dễ bị ảnh hưởng bởi nắng nóng do thể lực còn hạn chế, đồng thời phải thích nghi với môi trường sinh hoạt tập trung, kỷ luật nghiêm. Trước tình hình đó, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn Minh Đạm đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng, chống nắng nóng, bảo đảm an toàn trong huấn luyện.

Trung tá Tô Văn Khuê, Chính trị viên Tiểu đoàn 500, chia sẻ, đơn vị điều chỉnh tiến trình biểu huấn luyện theo hướng linh hoạt, phù hợp điều kiện thời tiết. Đơn vị tận dụng “giờ vàng”, tổ chức huấn luyện sớm vào buổi sáng, kéo dài về chiều muộn, hạn chế thời gian hoạt động trong khung giờ nắng gắt. Tại thao trường, các điểm tập đều bố trí thùng nước mát, khăn lạnh để bảo đảm chiến sĩ có thể làm mát cơ thể, nhanh chóng phục hồi thể lực sau khi huấn luyện.

Nội dung huấn luyện cũng được sắp xếp hợp lý, các bài tập cường độ cao được triển khai vào thời điểm nhiệt độ thấp; nội dung lý thuyết, rút kinh nghiệm được tổ chức tại khu vực cây cối hoặc có mái che. Công tác bảo đảm hậu cần, quân y được triển khai chặt chẽ.

Ngoài nước uống, đơn vị bổ sung các loại nước giải nhiệt như trà xanh, chanh muối, nước đậu đen; khẩu phần ăn tăng cường rau xanh, canh và trái cây. Hệ thống làm mát được bố trí tại khu vực sinh hoạt, góp phần cải thiện điều kiện nghỉ ngơi. Lực lượng quân y thường xuyên bám sát thao trường, theo dõi, hướng dẫn phòng tránh say nắng, say nóng cho các chiến sĩ.

Tiếp sức chiến sĩ mới

6 giờ sáng 5-4, tại Trung đoàn Minh Đạm, nhà ăn đơn vị đón những vị khách đặc biệt: cha mẹ, người thân của chiến sĩ mới. Trong chương trình “Ăn sáng với gia đình tân binh”, 50 gia đình từ Long Hải, Phước Hải, Long Điền, Đất Đỏ, Tam Long, Bà Rịa và An Thới Đông vào doanh trại, gặp gỡ, dùng bữa cùng con sau một tháng con nhập ngũ.

Nhìn con trong bộ quân phục, nhiều phụ huynh không giấu được xúc động. Những băn khoăn, lo lắng ban đầu dần được thay bằng sự yên tâm, tin tưởng khi phụ huynh trực tiếp chứng kiến nếp sống, sinh hoạt của con tại đơn vị. Binh nhì Nguyễn Ngọc Bảo Khang (Tiểu đoàn 500, Trung đoàn Minh Đạm) bày tỏ, cuộc gặp gia đình ngay tại doanh trại là nguồn động viên tinh thần lớn, giúp em yên tâm học tập, rèn luyện.

Trước đó, trên thao trường Trung đoàn Minh Đạm, dưới cái nắng tháng 4 gay gắt, dù mồ hôi nhễ nhại, các chiến sĩ mới vẫn kiên trì thực hiện từng động tác điều lệnh, từng bài thể lực theo khẩu lệnh. Trong giờ nghỉ ngắn, nước mát, sữa chua do Đoàn Thanh niên các địa phương chuẩn bị được chuyển đến tận tay chiến sĩ, kịp thời giúp chiến sĩ giải nhiệt, duy trì thể lực trong điều kiện huấn luyện cường độ cao. Binh nhì Lê Cao Tuấn Anh (Tiểu đoàn 500) chia sẻ, những phần hỗ trợ này không chỉ giúp giảm mệt mỏi mà còn tiếp thêm động lực để em cùng đồng đội hoàn thành nội dung huấn luyện.

Theo Thượng tá Đoàn Xuân Sơn, Chính ủy Trung đoàn Minh Đạm, các hoạt động “Tiếp sức mùa huấn luyện” và chương trình “Ăn sáng cùng gia đình tân binh” được triển khai đồng thời, kết hợp giữa hỗ trợ vật chất trên thao trường và kết nối tinh thần từ gia đình, qua đó tăng cường phối hợp giữa đơn vị và địa phương trong quản lý, nắm bắt tư tưởng chiến sĩ mới. “Sự động viên từ gia đình, sự tiếp sức từ địa phương góp phần giúp các em ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ”, Thượng tá Đoàn Xuân Sơn cho biết.

Thượng tá Đoàn Xuân Sơn, Chính ủy Trung đoàn Minh Đạm, thông tin, năm 2026, đơn vị tiếp nhận 324 chiến sĩ mới là con em trên địa bàn TPHCM. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, đơn vị đã xây dựng lộ trình huấn luyện theo hướng tăng dần yêu cầu, giúp chiến sĩ từng bước thích nghi.

TRÚC GIANG